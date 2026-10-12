पारूल विश्वविद्यालय का ‘टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2027’ में स्थान

इसके बाद विश्वविद्यालय का अन्तर्भाव THE शाश्वतता इंपैक्ट रैंकिंग-2026 में हुआ तथा उसे 401- 600 ग्लोबल बैंड में सम्मीलित कर भारत के अग्रणी 40 संस्थानों में स्थान दिया गया। पृथक शाश्वत विकास के उद्देश्यों को लेकर उसके प्रदर्शन ने इस संस्थान के कार्य के परिणामों को और अधोरेखित किया। एसडीजी- 4 गुणवत्ता शिक्षा के सम्बन्ध में दुनिया में पारूल विश्वविद्यालय को 46वां स्थान मिला है तथा भारत में वह सातवें स्थान पर है। दुनिया के टॉप 50 में उसे समानित किया गया है। एसडीजी-5 जेंडर समानता को लेकर इस संस्थान को दुनिया के टॉप 100 में 60वां और भारत का छठा स्थान मिला है। एसडीजी 3- अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को 101-200 ग्लोबल बैंड स्थान दिया गया और वह भारत के टॉप 10 संस्थानों में से एक है। एसडीजी 9- उद्यम, नवाचार और इन्फ्रास्ट्रक्चर में उसने इस बार पहला कदम रखा है और उसे दुनिया के 401- 600 ग्लोबल बैंड में स्थान मिला है, जबकि भारत में उसका स्थान टॉप 50 में है। एसडीजी 17- उद्देश्यों के लिए साझेदारी के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय 201- 300 ग्लोबल बैंड में पहुँच गया है और भारत में वह टॉप 20 में है। शैक्षिक, उद्यम से जुड़ी, अनुसंधान और समुदाय साझेदारियों के सम्बन्ध में उसके कार्य के विस्तार का यह प्रमाण है।