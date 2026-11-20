मेकमायट्रिप पर कई मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन्स भी पार्टनर के तौर पर मौजूद हैं, जैसे फ़ेरारी वर्ल्ड (यूएई), यूनिवर्सल स्टूडियोज़ (सिंगापुर), मैडम तुसाद (सिंगापुर), मंडाई वाइल्डलाइफ़ ग्रुप – नाइट सफ़ारी और सिंगापुर ज़ू (सिंगापुर),और सन वर्ल्ड बा ना हिल्स (वियतनाम)। ये सब तय होने के बाद, आप मेकमायट्रिप के होटल पार्टनर्स में से अपनी पसंद का स्टे चुन सकते हैं, जैसे ब्लूम होटल्स (Bloom Hotels), क्लब महिंद्रा (Club Mahindra), जिंजर होटल्स (Ginger Hotels), जीआरटी होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (GRT Hotels & Resorts), आईटीसी होटल्स (ITC Hotels), कामत होटल्स (Kamat Hotels), लेज़र होटल्स ग्रुप (Leisure Hotels Group), लेमन ट्री होटल्स (Lemon Tree Hotels), लॉर्ड्स होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Lords Hotels & Resorts), नीमराना होटल्स (Neemrana Hotels), प्राइड होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Pride Hotels & Resorts), रोज़िएट होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Roseate Hotels & Resorts), रॉयल ऑर्किड होटल्स (Royal Orchid Hotels), सरोवर होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Sarovar Hotels & Resorts), सयाजी होटल्स (Sayaji Hotels), होटलसोनार बांग्ला (Hotel Sonar Bangla), स्टर्लिंग हॉलिडे रिज़ॉर्ट्स (Sterling Holiday Resorts), ताज होटल्स (Taj Hotels), द लीला पैलेसेज़, होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (The Leela Palaces, Hotels and Resorts), द पोस्टकार्ड होटल (The Postcard Hotel), और विंडहैम होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Wyndham Hotels & Resorts)