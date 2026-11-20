MakeMyTrip
दिसंबर जैसे-जैसे करीब आता है, साल के आख़िर में घूमने जाने के उत्साह के साथ बढ़ते किरायों और कम उपलब्धता की चिंता भी सताने लगती है। ऐसे में कई लोग अपने प्लान अगले साल तक टाल देते हैं।
MakeMyTrip की Travel Ka Muhurat Sale आपको वो सही वजह देती है जिससे आप छुट्टी को टालना बंद करें और कहें, अब तो जाना पड़ेगा
इस सेल में फ़्लाइट्स, होटल, होमस्टे, हॉलिडे पैकेज, बस, ट्रेन, कैब, टूर्स और अट्रैक्शन्स, फ़ॉरेक्स और वीज़ा सेवाओं पर डील्स और ऑफ़र्स मिल रहे हैं - सब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर।
मेकमायट्रिप ने 30,000 से अधिक घरेलू और 3,500 से अधिक अंतरराष्ट्रीय होटल और अन्य ठहरने के विकल्पों को शामिल किया है, जिनमें होटल चेन, रिज़ॉर्ट, स्वतंत्र होटल, होमस्टे और विला हैं*। इसके अलावा, 35 घरेलू व अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस और 8 बैंक भी इस सेल का हिस्सा हैं।
ढेर सारे ऑप्शन्स और डील्स के अलावा, यात्रियों के लिए और भी बहुत कुछ है:
डेली लाइटनिंग ड्रॉप्स: यात्री हर दिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच मेकमायट्रिप पर सीमित संख्या में उपलब्ध खास डील्स का लाभ उठा सकते हैं।
MMTBLACK सदस्यों के लिए ऑफर्स: मेकमायट्रिप के लॉयल्टी प्रोग्राम MMTBLACK के सदस्यों को हर शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे डील्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा।
OneCircle के साथ अतिरिक्त फायदे: मेकमायट्रिप के ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम OneCircle के सदस्य इस सेल के दौरान होटल और होमस्टे बुकिंग पर खास रिवॉर्ड्स पा सकेंगे।
और अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ जाएँ, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन्स हैं:
अगर आप आस-पास की ट्रिप का मन बना रहे हैं, तो कुर्ग, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, केरल, राजस्थान और नॉर्थईस्ट जैसी जगहों पर घूमने के ढेरों ऑप्शन्स हैं।
और अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो भी चुनने के लिए कई जगहें हैं। दुबई और सिंगापुर के चहल-पहल भरे शहर हों या जापान, वियतनाम और श्रीलंका के सांस्कृतिक अनुभव, सब मौजूद हैं। इसके अलावा आप मलेशिया, थाईलैंड, यूके और यूरोप के अलग-अलग देशों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
मेकमायट्रिप पर कई मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन्स भी पार्टनर के तौर पर मौजूद हैं, जैसे फ़ेरारी वर्ल्ड (यूएई), यूनिवर्सल स्टूडियोज़ (सिंगापुर), मैडम तुसाद (सिंगापुर), मंडाई वाइल्डलाइफ़ ग्रुप – नाइट सफ़ारी और सिंगापुर ज़ू (सिंगापुर),और सन वर्ल्ड बा ना हिल्स (वियतनाम)। ये सब तय होने के बाद, आप मेकमायट्रिप के होटल पार्टनर्स में से अपनी पसंद का स्टे चुन सकते हैं, जैसे ब्लूम होटल्स (Bloom Hotels), क्लब महिंद्रा (Club Mahindra), जिंजर होटल्स (Ginger Hotels), जीआरटी होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (GRT Hotels & Resorts), आईटीसी होटल्स (ITC Hotels), कामत होटल्स (Kamat Hotels), लेज़र होटल्स ग्रुप (Leisure Hotels Group), लेमन ट्री होटल्स (Lemon Tree Hotels), लॉर्ड्स होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Lords Hotels & Resorts), नीमराना होटल्स (Neemrana Hotels), प्राइड होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Pride Hotels & Resorts), रोज़िएट होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Roseate Hotels & Resorts), रॉयल ऑर्किड होटल्स (Royal Orchid Hotels), सरोवर होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Sarovar Hotels & Resorts), सयाजी होटल्स (Sayaji Hotels), होटलसोनार बांग्ला (Hotel Sonar Bangla), स्टर्लिंग हॉलिडे रिज़ॉर्ट्स (Sterling Holiday Resorts), ताज होटल्स (Taj Hotels), द लीला पैलेसेज़, होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (The Leela Palaces, Hotels and Resorts), द पोस्टकार्ड होटल (The Postcard Hotel), और विंडहैम होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स (Wyndham Hotels & Resorts)
अगर आप दोस्तों या परिवार के साथ बड़े ग्रुप में घूमने जा रहे हैं, या बस एक प्राइवेट स्टे चाहते हैं? तो होमस्टे, विला और अपार्टमेंट के लिए अमा स्टेज़ एंड ट्रेल्स (amã Stays & Trails), द ब्लू काइट (The Blue Kite), एलिवास (ELIVAAS), गोस्टॉप्स (goSTOPS), द होस्टलर (The Hosteller), लोहोनो स्टेज़ (Lohono Stays), मूस्टैश (Moustache), सैफ़रनस्टेज़ (SaffronStays), स्टेविस्टा (StayVista), ज़ॉस्टेल (Zostel)और कई अन्य पार्टनर्स मौजूद हैं।
इतना ही नहीं, सेल के दौरान आपको आठ बैंकों के ऑफ़र्स भी मिलेंगे: एक्सिस बैंक (Axis Bank), आईडीबी बैंक (IDB Bank), एचडीएफ़सी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), आरबीएल बैंक (RBL Bank) और यस बैंक (YES Bank)। यानी इन बैंकों के कार्ड से बुकिंग करने पर आपकी ट्रिप और भी किफ़ायती हो जाएगी।
तो अब ज़्यादा मत सोचिए, डील्स एक्सप्लोर कीजिए और फटाफट अपनी ट्रिप बुक कीजिए!
मेकमायट्रिप की ट्रैवल का मुहूर्त सेल की डील्स देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
(*यहाँ दिए गए सभी आँकड़े 11 नवंबर, 2026 तक के हैं)
डिस्क्लेमर:
"यह लेख/विज्ञापन प्रायोजित कंटेंट का हिस्सा है। इसमें व्यक्त विचार, प्रकाशित सामग्री व दावों की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता/कंटेंटप्रदाता की है जिसमें प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।"
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