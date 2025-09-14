कैटामाइन ड्रग्स कांड में फंसे भाजपा नेता को पार्टी ने किया बाहर, बड़े नेताओं से था ताल्लुक!

सूत्रों का कहना है, राहुल राजनीतिक रूप से बड़े ओहदे वाले नेताओं से ताल्लुक रखता है। नेतागिरी के रसूख के दम पर नशे की सौदागरी में उतर गया। जिन दो वाहनों में 9 किग्रा कैटामाइन ड्रग्स, रसायन और अन्य मशीनरी बरामद हुई, उसे लेकर शंका जताई जा रहा है कि फरार आरोपी एमडी ड्रग्स तैयार करने की फैक्ट्री लगाने की फिराक में था। कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए नशे का सौदागर बन गया।