‘माता-पिता की मर्जी से हो लव और कोर्ट मैरिज’, करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही बड़ी बात

love and court marriages: बगैर माता-पिता की अनुमति से लव व कोर्ट मैरिज नहीं होना चाहिए। जब सरकार में हमारे लोग जाकर बैठेंगे तब ये प्रस्ताव पास होगा। करणी सैनिकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सर्वसमाज के लोग 21 दिसंबर को हरदा पहुंचें ताकि हमारे भाइयों को न्याय मिल सके।
यह बात करणी सेना परिवार (Karni Sena Parivar) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवनसिंह शेरपुर (Jeevan Singh Sherpur) ने शुक्रवार को आगर-मालवा में आयोजित शौर्य एवं न्याय यात्रा में पुरानी कृषि उपज मंडी में समाजजनों से कही। शेरपुर की अगुवाई में आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। यात्रा समरसता और शौर्य के भाव को दर्शाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते निकली। (MP News)
शुभारंभ छावनी नाके के समीप स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद यात्रा छावनी नाका, झंडाचौक, नाना बाजार, गोपाल मंदिर, सरकारवाड़ा, हाटपुरा, पुराना अस्पताल चौराहा, पुराना तहसील चौराहा होते हुए विजय स्तंभ चौराहा पहुंची। यहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समापन पुरानी कृषि उपज मंडी में हुआ। यहां पदाधिकारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष सहित पार्षदों को महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना के लिए समानित किया। यात्रा दोपहर 1 बजे आरंभ हुई जो 3 बजे मंडी पहुंची। (MP News)
समाज के युवा और करणी सैनिक जय भवानी, जय शिवा सरदार की महाराणा प्रताप की जैसे नारे जोश के साथ लगाते चल रहे थे। यात्रा में शामिल समाजजनों और युवाओं ने एकजुटता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। 1 बजे बाद आरंभ हुई यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। नगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक संगठनों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। भाग लेने आए करणी सेना परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरपुर समाजजनों एवं नगरवासियों का अभिनंदन करते चल रहे थे। । (MP News)