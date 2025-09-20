Patrika LogoSwitch to English

अगार मालवा

‘माता-पिता की मर्जी से हो लव और कोर्ट मैरिज’, करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही बड़ी बात

MP News: मध्य प्रदेश के आगर-मालवा में करणी सेना परिवार की शौर्य एवं न्याय यात्रा का आयोजन हुआ। इस यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवनसिंह शेरपुर भी शामिल हुए जहां उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान कई बातें कही।

अगार मालवा

Akash Dewani

Sep 20, 2025

Karni Sena Parivar parents consent in love and court marriages mp news
Karni Sena Parivar parents consent in love and court marriages (फोटो- सोशल मीडिया)

love and court marriages: बगैर माता-पिता की अनुमति से लव व कोर्ट मैरिज नहीं होना चाहिए। जब सरकार में हमारे लोग जाकर बैठेंगे तब ये प्रस्ताव पास होगा। करणी सैनिकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सर्वसमाज के लोग 21 दिसंबर को हरदा पहुंचें ताकि हमारे भाइयों को न्याय मिल सके।

यह बात करणी सेना परिवार (Karni Sena Parivar) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवनसिंह शेरपुर (Jeevan Singh Sherpur) ने शुक्रवार को आगर-मालवा में आयोजित शौर्य एवं न्याय यात्रा में पुरानी कृषि उपज मंडी में समाजजनों से कही। शेरपुर की अगुवाई में आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। यात्रा समरसता और शौर्य के भाव को दर्शाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते निकली। (MP News)

ये भी पढ़ें

‘सस्ता विदेशी गेहूं-चना आया तो किसान बर्बाद’, नेता ने सरकार को दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
खरगोन
foreign import farmers indian government free trade agreement mp news

आंबेडकर प्रतिमा से शुरू हुई यात्रा

शुभारंभ छावनी नाके के समीप स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद यात्रा छावनी नाका, झंडाचौक, नाना बाजार, गोपाल मंदिर, सरकारवाड़ा, हाटपुरा, पुराना अस्पताल चौराहा, पुराना तहसील चौराहा होते हुए विजय स्तंभ चौराहा पहुंची। यहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समापन पुरानी कृषि उपज मंडी में हुआ। यहां पदाधिकारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष सहित पार्षदों को महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना के लिए समानित किया। यात्रा दोपहर 1 बजे आरंभ हुई जो 3 बजे मंडी पहुंची। (MP News)

जगह-जगह स्वागत-दोपहर

समाज के युवा और करणी सैनिक जय भवानी, जय शिवा सरदार की महाराणा प्रताप की जैसे नारे जोश के साथ लगाते चल रहे थे। यात्रा में शामिल समाजजनों और युवाओं ने एकजुटता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। 1 बजे बाद आरंभ हुई यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। नगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक संगठनों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। भाग लेने आए करणी सेना परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरपुर समाजजनों एवं नगरवासियों का अभिनंदन करते चल रहे थे। । (MP News)

ये भी पढ़ें

सैलानियों के लिए गुड न्यूज़, अक्टूबर से खुलेगा ये टाइगर रिजर्व, कोर जोन में घूमने का मिलेगा मौका
पन्ना
panna tiger reserve online tickets october bengal tiger mp news

Published on:

20 Sept 2025 03:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / ‘माता-पिता की मर्जी से हो लव और कोर्ट मैरिज’, करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही बड़ी बात

