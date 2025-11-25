अफ्रीका में 12000 साल से शांत ज्वालामुखी फटा, राख के आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना

उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी की राख की ऊंचाई बादल की ऊंचाई से बहुत ज्यादा है। जो 12 घंटे में 3500 किलोमीटर का रास्ता तय करके भारत पहुंची है। जेट की चपेट में आने से इसकी गति और तेज हो गई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि ज्वालामुखी की राख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के ऊपरी हिमालय पर्वत से टकराकर बर्फ पर गिर सकती है। तिब्बत में भी इसका असर दिखाई पड़ सकता है। जमीनी स्तर पर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह राख जहां बैठेगी। वहां के पानी को नुकसान कर सकती है। ‌