आगरा-मथुरा हाईवे पर भीषण दुर्घटना, खड़े कंटेनर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक.. केबिन के परखच्चे उड़े, चार की मौत

पुलिस के मुताबिक ट्रक में बांस-बल्लियां भरी हुई थीं और वह तेज रफ्तार से सिकंदरा से मथुरा जा रहा था। जैसे ही वह रुनकता फ्लाईओवर से उतरा, वह लोहरे की पंक्चर की दुकान के पास खड़े कंटेनर से पीछे से जा टकराया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने रात करीब दो बजे कंटेनर व ट्रक को कब्जे में लेकर चौकी में खड़ा कर दिया। ACP हरीपर्वत अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि मृतक महिला और पुरुष मथुरा जा रहे थे। किशोर की पहचान अभी नहीं हो सकी है। सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, पुलिस ने बताया कि कैंटर से टक्कर के बाद एक के बाद एक कई वाहन घुसते चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से केबिन तोड़कर मृतकों के शवों व घायलों को निकाला, दुर्घटना के बाद हर ओर चीख पुकार मचा हुआ था।