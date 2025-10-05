Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस ने ढूंढ निकाला लाखों के जेवर और नगदी, ऑटो में छूट गए थे जेवरों से भरे दो महिलाओं के बैग

ट्रैफिक पुलिस और ITMS के प्रयासों से ऑटो में छूटे दो महिलाओं के बैग बरामद हुए, दोनो महिलाओं के बैग में लाखों के गहने और नगदी भी मिल गए। शनिवार को SP ट्रैफिक ने दोनों महिलाओं को बुलाकर उनके गहने और नगदी सुपुर्द किया।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 05, 2025

Up news, gorakhpur news

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP ट्रैफिक महिलाओं को लौटाते उनके छूटे बैग

गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस ने काफी प्रयास के बाद ऑटो में छूटे महिलाओं के बैग की बरामदगी कर लाखों के गहने वापस कराए। महिलाओं के परिजनों ने इसकी शिकायत की थी जिसके बाद हरकत में आई ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को ऑटो का पता लगाया और उनके सामान को वापस कराया।

अलग अलग ऑटो में छूट गए थे दो महिलाओं के बैग

जानकारी के मुताबिक जिले के महादेवा बाजार की रहने वाली मीरा देवी एक अक्टूबर को एक ऑटो से मोहद्दीपुर जा रही थी। साथ में एक बैग रखी हुई थी। इसमें लगभग तीन लाख रुपए की ज्वैलरी और घरेलू सामान था। मीरा देवी ऑटो से उतरते समय गलती से अपना बैग भूल गई, वापस जाते समय उन्हें याद आया कि बैग तो ऑटो में ही छूट गया तब उन्होंने ट्रैफिक पुलिस में शिकायत की थी। इसी तरह तीन अक्टूबर को बिहार के गोपालगंज की रहने वाली ब्यूटी देवी भी झारखंडी मंदिर से गोरखनाथ मंदिर ऑटो से जा रही थी। उनका बैग भी ऑटो में छूट गया। जिसमें लगभग डेढ़ लाख रुपए की ज्वैलरी और तीन हजार नगद था। ब्यूटी ने भी ट्रैफिक पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई।

ट्रैफिक पुलिस की मदद से बरामद हुए दोनों गायब बैग

शिकायत के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो की ट्रैकिंग शुरू की और ऑटो को CCTV कैमरे के माध्यम से पहचान कर ऑटो का पता लगाया गया और दोनों महिलाओं के बैग बरामद किए गए। जिसमें उनके सभी गहने और नगदी मिले। शनिवार को एसपी ट्रैफिक ने दोनों महिलाओं को यातायात कार्यालय पर बुलाकर उनका सामान सुरक्षित सुपुर्द किया।

SP ट्रैफिक, गोरखपुर

SP ट्रैफिक ने बताया कि दोनों महिलाओं के शिकायत के बाद ITMS सिस्टम की मदद से हमने हाई रेजुलेशन कैमरों की ज्यादा से ज्यादा फुटेज चेक करके उन ऑटो का पता लगाया। जिसमें सामान छूटा था। और हमने दोनों महिलाओं को उनका लाखों का सामान सुरक्षित वापस किया। गहने और नगदी मिलने के बाद दोनों महिलाओं के खुशी का ठिकाना नहीं था, दोनो ने इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का आभार जताया।

ये भी पढ़ें

LDA Housing Scheme: फेस्टिव सीजन पर LDA का बड़ा तोहफा: अटल नगर और सरदार पटेल आवासीय योजना से हजारों लोगों को मिलेगा अपना घर
लखनऊ
Lucknow Development Authority (फोटो सोर्स : Whatsapp )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 08:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस ने ढूंढ निकाला लाखों के जेवर और नगदी, ऑटो में छूट गए थे जेवरों से भरे दो महिलाओं के बैग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मूसलधार बारिश से रेल ट्रैक हुए बाधित, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें फंसी…रेलकर्मी जल्द ट्रैफिक दुरुस्त करने में लगे रहे

Up news, railway news
गोरखपुर

GST सुधार के बाद रेल नीर अब 14 रुपए में, अधिक दाम लेने पर रेल मदद एप पर दर्ज कराएं शिकायत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

घर के बाहर खेल रहे मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोचा, हालत गंभीर…एक बार फिर फैला कुत्तों का आतंक

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

समाधान दिवस पर DM, SSP ने सुनी जन समस्याएं, पीड़ितों को त्वरित न्याय देने का दिए निर्देश

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

AIIMS Gorakhpur: खुशखबरी…सिर्फ इंटरव्यू पर होगा चयन, लाखों में है सैलरी

Up news, aiims gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.