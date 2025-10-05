गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस ने ढूंढ निकाला लाखों के जेवर और नगदी, ऑटो में छूट गए थे जेवरों से भरे दो महिलाओं के बैग

जानकारी के मुताबिक जिले के महादेवा बाजार की रहने वाली मीरा देवी एक अक्टूबर को एक ऑटो से मोहद्दीपुर जा रही थी। साथ में एक बैग रखी हुई थी। इसमें लगभग तीन लाख रुपए की ज्वैलरी और घरेलू सामान था। मीरा देवी ऑटो से उतरते समय गलती से अपना बैग भूल गई, वापस जाते समय उन्हें याद आया कि बैग तो ऑटो में ही छूट गया तब उन्होंने ट्रैफिक पुलिस में शिकायत की थी। इसी तरह तीन अक्टूबर को बिहार के गोपालगंज की रहने वाली ब्यूटी देवी भी झारखंडी मंदिर से गोरखनाथ मंदिर ऑटो से जा रही थी। उनका बैग भी ऑटो में छूट गया। जिसमें लगभग डेढ़ लाख रुपए की ज्वैलरी और तीन हजार नगद था। ब्यूटी ने भी ट्रैफिक पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई।