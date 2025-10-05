गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस ने ढूंढ निकाला लाखों के जेवर और नगदी, ऑटो में छूट गए थे जेवरों से भरे दो महिलाओं के बैग

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP ट्रैफिक महिलाओं को लौटाते उनके छूटे बैग
गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस ने काफी प्रयास के बाद ऑटो में छूटे महिलाओं के बैग की बरामदगी कर लाखों के गहने वापस कराए। महिलाओं के परिजनों ने इसकी शिकायत की थी जिसके बाद हरकत में आई ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को ऑटो का पता लगाया और उनके सामान को वापस कराया।
जानकारी के मुताबिक जिले के महादेवा बाजार की रहने वाली मीरा देवी एक अक्टूबर को एक ऑटो से मोहद्दीपुर जा रही थी। साथ में एक बैग रखी हुई थी। इसमें लगभग तीन लाख रुपए की ज्वैलरी और घरेलू सामान था। मीरा देवी ऑटो से उतरते समय गलती से अपना बैग भूल गई, वापस जाते समय उन्हें याद आया कि बैग तो ऑटो में ही छूट गया तब उन्होंने ट्रैफिक पुलिस में शिकायत की थी। इसी तरह तीन अक्टूबर को बिहार के गोपालगंज की रहने वाली ब्यूटी देवी भी झारखंडी मंदिर से गोरखनाथ मंदिर ऑटो से जा रही थी। उनका बैग भी ऑटो में छूट गया। जिसमें लगभग डेढ़ लाख रुपए की ज्वैलरी और तीन हजार नगद था। ब्यूटी ने भी ट्रैफिक पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो की ट्रैकिंग शुरू की और ऑटो को CCTV कैमरे के माध्यम से पहचान कर ऑटो का पता लगाया गया और दोनों महिलाओं के बैग बरामद किए गए। जिसमें उनके सभी गहने और नगदी मिले। शनिवार को एसपी ट्रैफिक ने दोनों महिलाओं को यातायात कार्यालय पर बुलाकर उनका सामान सुरक्षित सुपुर्द किया।
SP ट्रैफिक ने बताया कि दोनों महिलाओं के शिकायत के बाद ITMS सिस्टम की मदद से हमने हाई रेजुलेशन कैमरों की ज्यादा से ज्यादा फुटेज चेक करके उन ऑटो का पता लगाया। जिसमें सामान छूटा था। और हमने दोनों महिलाओं को उनका लाखों का सामान सुरक्षित वापस किया। गहने और नगदी मिलने के बाद दोनों महिलाओं के खुशी का ठिकाना नहीं था, दोनो ने इसके लिए ट्रैफिक पुलिस का आभार जताया।
