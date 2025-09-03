घर से मूर्ति हटा दो, कलावा काट दो, मांग का सिंदूर पोंछ दें, खुशहाली आएगी, धर्म परिवर्तन से मिलेगी सरकारी नौकरी

Change religion and get government job आगरा में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा किया गया है। प्रत्येक रविवार को होने वाली विशेष प्रार्थना सभा में लोगों को धर्म परिवर्तन करने के बाद सरकारी नौकरी से लेकर अन्य सुविधाओं का लालच दिया जाता था। विदेश से जूम मीटिंग के माध्यम से ब्रेनवास किया जाता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दो महिला पुलिस कर्मियों को वेश बदलकर प्रार्थना सभा में भेजा गया। जिनके साथ भी इसी प्रकार की हरकतें हुई। उनके कलावा को काट दिया गया, बाईबल पढ़वाया गया, धर्म परिवर्तन के बाद मिलने वाले लाभ के विषय में जानकारी दी गई। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें मुख्य कर्ताधर्ता जो स्वयं हिंदू से इसाई बना था और तीन महिलाएं शामिल है। मामला आगरा के शाहगंज का है।