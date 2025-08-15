कातिल बहू की खौफनाक कहानी: पति की हत्या कर गई जेल, बाहर आई तो ससुर को मार डाला

ताज नगरी आगरा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां प्रेम-प्रसंग में बाधक बन रहे ससुर की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी। घटना बुधवार देर रात की है। पुलिस ने ससुर के शव को बाजरे के खेत से बरामद किया है। सास की तहरीर पर पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों की तलाश की जा रही है।
मामला आगरा के थाना बमरौली कटारा क्षेत्र के महल बादशाही का है। यहां एक बहू का प्रेम-प्रसंग काफी समय से चल रहा था, जिसका उसके ससुर विरोध कर रहे थे।
पुलिस के अनुसार, बुधवार रात बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए दोनों ने ससुर के शव को पास के बाजरे के खेत में फेंक दिया। देर रात जब परिवार के अन्य सदस्यों ने ससुर को गायब पाया तो उनकी खोजबीन शुरू की। सुबह बाजरे के खेत में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
बहू का इतिहास भी हैरान करने वाला है। वह पहले भी अपने पति की हत्या के मामले में सवा पांच साल जेल की सजा काट चुकी है। बताया जा रहा है कि उसका यह प्रेम-प्रसंग जेल में ही शुरू हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद भी वह अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए रही, जो उसके ससुर को नागवार गुजर रहा था।
मृतक की पत्नी यानी बहू की सास ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि उनकी बहू और उसके प्रेमी ने मिलकर उनके पति की हत्या की है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
थाना बमरौली कटारा पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला और उसका प्रेमी फिलहाल फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को पकड़ लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।