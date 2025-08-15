कातिल बहू की खौफनाक कहानी: पति की हत्या कर गई जेल, बाहर आई तो ससुर को मार डाला

ताज नगरी आगरा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां प्रेम-प्रसंग में बाधक बन रहे ससुर की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी। घटना बुधवार देर रात की है। पुलिस ने ससुर के शव को बाजरे के खेत से बरामद किया है। सास की तहरीर पर पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों की तलाश की जा रही है।