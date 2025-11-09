Patrika LogoSwitch to English

आगरा

यूपी में सनसनीखेज वारदात…समझौते का झांसा देकर गैंगरेप पीड़िता का वकील ने किया रेप, गिरफ्तारी के भय से छत से कूदा…दोनों पैर टूटे

आगरा में गैंगरेप पीड़िता के साथ आरोपियों के वकील ने रेप किया। वह युवती को समझौता कराने के लिए अपने साथ कार से ले गया। रास्ते में वकील ने युवती को बीयर पिलाई। इसके बाद उसे होटल में ले जाकर रेप किया।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

anoop shukla

Nov 09, 2025

Up news, agra

फोटो सोर्स: आगरा पुलिस X, रेप का आरोपी वकील हिरासत में

यूपी के आगरा में एक गैंगरेप पीड़िता ने अपने वकील पर चौंकाने वाला इल्जाम लगाई है, उसने पुलिस को तहरीर दी कि आरोपियों से समझौता कराने का झांसा देकर होटल में बुलाया और वकील ने उसके साथ रेप किया। युवती के शिकायत करने के बाद पुलिस ने वकील की गिरफ्तारी को दबिश दी तो वह छत से कूद गया। इससे उसके दोनों पैर टूट गए।

आरोपी वकील का अस्पताल में रिमांड

घायल वकील को पुलिस ने एसएन मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया।शनिवार को पुलिस ने आरोपित वकील का अस्पताल में ही रिमांड कराया है। पुलिस ने बताया कि होटल के रजिस्टर में वकील की एंट्री है और cctv फुटेज में वह होटल में नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित कर लिए हैं।

गैंगरेप पीड़िता ने वकील पर रेप का दर्ज कराया मुकदमा

पुलिस ने बताया कि औरैया की रहने वाली एक युवती ने वर्ष 2022 में जिले के एत्मादपुर थाने में वहीं के युवकों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। अब युवती ने प्रतिवादी पक्ष के वकील जितेंद्र सिंह निवासी ट्रांस यमुना के खिलाफ रेप करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को एकता थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में युवती का आराेप है कि उसके साथ आरोपित ने ताज रायल होटल में दुष्कर्म किया। उसका कहना कि वह पूर्व में दर्ज मुकदमे में तारीख करने आई थी। गुरुवार को आरोपी वकील ने उससे संपर्क कर समझौते का प्रस्ताव रखा।

युवती को होटल में रुकवाया, देर रात पहुंचा कमरे में

आरोप है कि वकील उसे गाड़ी से कुबेरपुर ले गया, रास्ते में बीयर पिलाई। कुबेरपुर में एक आरोपित से मुलाकात कराई, लेकिन समझौता नहीं हुआ। रात होने पर रुकने की व्यवस्था कराने की बात कहते हुए वकील ने ताज रायल होटल में कमरा दिलाया। इसके बाद आरोपी चला गया। रात में वह दोबारा लौटकर आया और केस संबंधित बात करने के लिए कहा।

होटल के कमरे में वकील ने युवती से किया रेप, गिरफ्तारी के भय से छत से कूदा

पीड़ित युवती का आरोप है कि दरवाजा खोलते ही वकील ने उसे पकड़ लिया और रेप किया। वह किसी तरह कमरे से बाहर आकर छिप गई। वकील के कमरे से निकलते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी तरह वह रात भर छुपी रही। शुक्रवार सुबह थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। ADCP सिटी आदित्य ने बताया कि रेप के मुकदमे में वकील को पुलिस टीम गिरफ्तार करने गई तो वह छत से कूद गया। इससे उसके दोनों पैर टूट गए और उसका इलाज चल रहा है।

Published on:

09 Nov 2025 02:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / यूपी में सनसनीखेज वारदात…समझौते का झांसा देकर गैंगरेप पीड़िता का वकील ने किया रेप, गिरफ्तारी के भय से छत से कूदा…दोनों पैर टूटे

