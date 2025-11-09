यूपी में सनसनीखेज वारदात…समझौते का झांसा देकर गैंगरेप पीड़िता का वकील ने किया रेप, गिरफ्तारी के भय से छत से कूदा…दोनों पैर टूटे

पुलिस ने बताया कि औरैया की रहने वाली एक युवती ने वर्ष 2022 में जिले के एत्मादपुर थाने में वहीं के युवकों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। अब युवती ने प्रतिवादी पक्ष के वकील जितेंद्र सिंह निवासी ट्रांस यमुना के खिलाफ रेप करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को एकता थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में युवती का आराेप है कि उसके साथ आरोपित ने ताज रायल होटल में दुष्कर्म किया। उसका कहना कि वह पूर्व में दर्ज मुकदमे में तारीख करने आई थी। गुरुवार को आरोपी वकील ने उससे संपर्क कर समझौते का प्रस्ताव रखा।