एक के बाद एक धमाके से दहला इलाका, महिला उछलकर पड़ोसी के घर में गिरी, घर की खिड़की-दरवाजे तक उखड़े

67 वर्षीय भानु प्रताप सिंह पूरे परिवार के साथ मोहल्‍ल प्रेमनगर में रहते हैं। परिवार में पत्नी बेटा, बहू और नाती-पोते हैं। बेटा राजेश तोमर ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। सोमवार शाम घर पर सास जानकी और उनकी बहू साधना मौजूद थी। राजेश का बेटा मनोज व बेटी दीक्षा किसी काम से बाहर गए थे। घटना के समय साधना पहली मंजिल पर मौजूद थीं और जानकी बेसमेंट में। स्थानीय लोगों के अनुसार भानु प्रताप के घर एक के बाद एक दो तेज धमाके हुए। मोहल्ले में लोगों के कान सुन्न पड़ गए। खिड़की दरवाजे हिल गए। भानु प्रताप के घर का लोहे का मेन गेट तेज आवाज के साथ गली में गिरा। अचानक घर से धुंआ निकलते देखा।