चाची ने हेयरबैंड से हमला कर 12 साल की भतीजी को कर दिया अंधा; इस मामूली बात को लेकर किया कांड

घटना 5 मई को हुमायूंपुर गांव में हुई थी। शिकायत में पीड़िता के पिता किसान जुगेंद्र सिंह ने कहा, " सुबह करीब 7 बजे मेरी बेटी सगुन अपनी एक साल की चचेरी बहन राधिका को गोद में लेकर स्कूल जाने वाली थी। बच्ची गलती से फिसलकर गिर गई। गुस्से में, मेरे भाई की पत्नी खुशबू ने उसे गालियां दीं और लोहे का हेयरबैंड पकड़कर मेरी बेटी की आंख पर मार दिया। जब मैंने विरोध किया, तो खुशबू ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस में शिकायत की तो वह मुझे जान से मार देगी।"