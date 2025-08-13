Patrika LogoSwitch to English

आगरा

चाची ने हेयरबैंड से हमला कर 12 साल की भतीजी को कर दिया अंधा; इस मामूली बात को लेकर किया कांड

UP Crime: चाची ने स्टील के हेयरबैंड से हमला कर 12 साल की भतीजी को अंधा कर दिया। एक मामूली सी बात पर गुस्साई चाची ने घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच की जा रही है।

आगरा

Harshul Mehra

Aug 13, 2025

up crime
चाची ने किया भतीजी पर हमला। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक 12 साल की लड़की पर उसकी चाची ने हमला कर दिया। इस वजह से 12 साल की लड़की एक आंख से अंधी हो गई। मामले की जांच की जा रही है।

AIIMS में चल रहा बच्ची का इलाज

एक 12 साल की लड़की की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। उसकी चाची ने गुस्से में आकर उस पर स्टील के हेयरबैंड से हमला कर दिया। क्योंकि खेलते समय चाची की नवजात बेटी को बच्ची ने जमीन पर गिरा दिया था। 8वीं कक्षा की छात्रा का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज चल रहा है।

UP Crime

शिकायत पर दर्ज किया गया मामला

भोंगांव थाने के SHO प्रदीप कुमार पांडे ने मंगलवार को बताया, " लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर खुशबू सिंह के खिलाफ BNS की धारा 115-2 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 352-2 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

लड़की के पिता ने लगाया आरोप

घटना 5 मई को हुमायूंपुर गांव में हुई थी। शिकायत में पीड़िता के पिता किसान जुगेंद्र सिंह ने कहा, " सुबह करीब 7 बजे मेरी बेटी सगुन अपनी एक साल की चचेरी बहन राधिका को गोद में लेकर स्कूल जाने वाली थी। बच्ची गलती से फिसलकर गिर गई। गुस्से में, मेरे भाई की पत्नी खुशबू ने उसे गालियां दीं और लोहे का हेयरबैंड पकड़कर मेरी बेटी की आंख पर मार दिया। जब मैंने विरोध किया, तो खुशबू ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस में शिकायत की तो वह मुझे जान से मार देगी।"

पीड़िता के पिता सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर बयान बदलने का दबाव बनाया और आरोपियों पर कम गंभीर धाराओं में आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "मेरी बेटी की दाहिनी आंख पूरी तरह से खराब हो गई है। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि वह उस आंख से फिर कभी नहीं देख पाएगी। आरोपियों पर और सख्त धाराएं लगाई जानी चाहिए थीं।"

UP Crime

