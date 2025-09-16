नहाते समय Video बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग; फूफा ने दिखाया भयानक रूप, एक बार फिर ‘लाइमलाइट’ में नीला ड्रम

UP Crime: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
पूरा मामला आगरा के मलपुरा इलाके का बताया जा रहा है। 18 फरवरी 2024 को राकेश (19) की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में उसके फूफा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम देवीराम है। इसके अलावा मामले में एक और आरोपी उसका (देवीराम) भतीजा अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी की अश्लील तस्वीरें लेने और उसे ब्लैकमेल करने के कारण भतीजे को गला घोंट कर मार दिया। आगरा-ग्वालियर रोड पर भोजनालय चलाने वाले आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी देवीराम ने खुलासा किया उसकी बेटी का नहाते समय चुपके से राकेश ने वीडियो बना लिया था। इसके बाद उस फुटेज का इस्तेमाल कर के राकेश पीड़िता को ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने बताया कि बदला लेने के लिए आरोपी ने राकेश को जान से मार दिया।
घटना को अंजाम देने के लिए देवीराम ने राकेश को भोजनालय पर बुलाया। जैसे ही राकेश दुकान पर पहुंचा तो आरोपी ने मफलर और लोहे का तार डालकर राकेश का गला दबा उसे मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद आरोपी ने अपने एक दूसरे नाबालिग भतीजे के साथ मिलकर शव को प्लास्टिक के नीले ड्रम में रखा और पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना को छिपाने के उद्देश्य से देवीराम ने राकेश का मोबाइल, मफलर और तार नदी में फेंक दिया।
20 फरवरी को आधी जली लाश पुलिस को हाईवे के किनारे पर पड़ी मिली थी। राकेश की गुमशुदगी की तहरीर थाने में परिजनों ने दे दी थी। पुलिस ने इस शव की पहचान के लिए परिजनों को बुलाया था लेकिन परिजन उसे पहचान नहीं सके। DNA टेस्ट के बाद पता चला कि शव राकेश का ही है। DNA मृतक की मां से मैच होने के बाद इसकी पुष्टी हुई।
पुलिस उपायुक्त (DCP) अतुल शर्मा का कहना है कि घटना पिछले साल 18 फरवरी को हुई थी। DNA प्रोफाइलिंग के बाद अधजले शव की पहचान हुई। जिसके बाद आरोपी देवीराम को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
बता दें कि इससे पहले मेरठ का सौरभ हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। सौरभ की निर्मम हत्या के बाद उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट के साथ दफन किया गया था।