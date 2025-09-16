नहाते समय Video बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग; फूफा ने दिखाया भयानक रूप, एक बार फिर ‘लाइमलाइट’ में नीला ड्रम

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी की अश्लील तस्वीरें लेने और उसे ब्लैकमेल करने के कारण भतीजे को गला घोंट कर मार दिया। आगरा-ग्वालियर रोड पर भोजनालय चलाने वाले आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी देवीराम ने खुलासा किया उसकी बेटी का नहाते समय चुपके से राकेश ने वीडियो बना लिया था। इसके बाद उस फुटेज का इस्तेमाल कर के राकेश पीड़िता को ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने बताया कि बदला लेने के लिए आरोपी ने राकेश को जान से मार दिया।