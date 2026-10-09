साबरमती रेलवे स्टेशन का 85 प्रतिशत पुनर्विकास कार्य पूरा, 335 करोड़ से बन रहा मल्टीमॉडल हब

अहमदाबाद. शहर के साबरमती रेलवे स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से युक्त परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे की ओर से करीब 335 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे पुनर्विकास कार्य का लगभग 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है। स्टेशन को मेट्रो और हाई-स्पीड रेल से जोड़ने पर और स्मार्ट तकनीक, पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं, यात्री आवागमन पर ध्यान दिया जा रहा है।

अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश के अनुसार मुख्य स्टेशन भवन का ईस्ट विंग काफी हद तक पूर्ण हो चुका है। ईस्ट विंग में अनारक्षित, आरक्षित एवं टिकट काउंटर संचालित हो रहे हैं। प्रतीक्षालय भी ईस्ट विंग में स्थानांतरित कर दिया है। ईस्ट विंग की लिफ्ट एवं एस्केलेटर भी चालू कर दिए हैं।