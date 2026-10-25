Guarat news: मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोपों पर कांग्रेस का हमला

ahmedabad : अहमदाबाद पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने रविवार को गुजरात प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार पर प्रहार किए। उन्होंने वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। साथ ही मतदाता सूचियों की निष्पक्ष जांच, पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर भी निशाना साधा। कांग्रेस की इस मुहिम का उद्देश्य मतदाता अधिकारों के मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाना और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है।