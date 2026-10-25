सिरेमिक नगरी मोरबी अब आध्यात्मिक नगरी बनने की ओर अग्रसर : सीएम

मोरबी. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रविवार को मोरबी में नवनिर्मित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन और पूजन-अर्चन कर राज्य के नागरिकों की सुख-समृद्धि, शांति और सर्वांगीण कल्याण के लिए प्रार्थना की। इसके बाद वे महोत्सव के अंतर्गत आयोजित भव्य धर्मसभा में शामिल हुए और साधु-संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया।

धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरेमिक नगरी मोरबी अब आध्यात्मिक नगरी बनने की ओर अग्रसर है। स्वामीनारायण संप्रदाय सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ उसे वैश्विक स्तर पर गौरव प्रदान कर रहा है। औद्योगिक विकास और सिरेमिक उद्योग के कारण विश्वभर में पहचान बनाने वाले मोरबी में नए मंदिर के निर्माण से शहर की सुंदरता और गौरव में वृद्धि हुई है।