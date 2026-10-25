अहमदाबाद में 2029 में होगी आइडब्ल्यूएफ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप

अहमदाबाद अब अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। शहर में इससे पहले 'राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025' और 'एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026' के सफल आयोजन हो चुके हैं। उसके बाद अब यह सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के 100 से भी अधिक देशों के दिग्गज भारोत्तोलक, ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी और प्रशिक्षक (कोच) अहमदाबाद पहुंचेंगे। भविष्य में भारत द्वारा ओलंपिक खेल 2036 की मेजबानी के लिए की जा रही तैयारियों के बीच यह आयोजन देश और अहमदाबाद की आयोजन क्षमता पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की मुहर लगाने का काम करेगा। इस बड़े आयोजन से न केवल भारत की खेल साख बढ़ेगी, बल्कि गुजरात के स्थानीय खिलाड़ियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंच और अनुभव प्राप्त होगा। इससे राज्य में खेल व्यवस्था (स्पोर्ट्स इकोसिस्टम) को और अधिक मजबूती मिलेगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल (कॉमनवेल्थ गेम्स) की मेजबानी भी अहमदाबाद शहर को मिल चुकी है। इसके अलावा 2029 में ही वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी भी गुजरात करेगा। यह खेल अहमदाबाद, गांधीनगर और एकतानगर केवडिया कॉलोनी में होंगे।