वडोदरा के पास एलएनजी टैंकर से गैस रिसाव, मची अफरा-तफरी, एक चालक घायल

वडोदरा. जिले के नंदेसरी क्षेत्र में फाजलपुर के पास दिल्ली-मुंबई भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दूध के टैंकर और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) से भरे टैंकर के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद एलएनजी टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एक्सप्रेस-वे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची।

जानकारी के अनुसार, टक्कर में दूध के टैंकर का चालक घायल हो गया, उसे उपचार के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में किसी अन्य के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। हालांकि, अत्यधिक ज्वलनशील एलएनजी के रिसाव के कारण प्रशासन सतर्क हो गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई।