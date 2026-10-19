Ahmedabad: बापूनगर में 25 लाख की हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार

बापूनगर पुलिस के अनुसार सोमवार को टीम को पुख्ता सूचना मिली थी, उसके आधार पर एनडीपीएस एक्ट की एसओपी के अनुसार सोनेरिया ब्लॉक के सामने लल्लू रत्ना के छापरा क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग पर दबिश दी। यहां से दो लोगों को पकड़ा गया।इनमें रोहित राजपूत (28) और आनंद प्रजापति (37) शामिल हैं। ये दोनों ही वर्तमान में सोनेरिया ब्लॉक के ही एक मकान में रहते हैं। , रोहित मूल रूप से राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में आजादनगर पानी की टंकी के पास का रहने वाला है। इन दोनों के पास से 124 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जिसकी कीमत 25 लाख के करीब है।