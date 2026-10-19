Ahmedabad: सिविल अस्पताल में शराब के हेल्थ परमिट में 78 फीसदी से ज्यादा का नवीनीकरण

गुजरात में स्वास्थ्य के आधार पर शराब सेवन का परमिट कानूनी प्रावधानों के तहत दिया जाता है। इसकी मंजूरी निर्धारित नियमों और चिकित्सकीय प्रक्रिया के अनुसार होती है। यह सामान्य अनुमति नहीं है और इसे केवल डॉक्टर की सलाह के आधार पर शराब पीने की खुली छूट भी नहीं माना जाना चाहिए। परमिट जारी होने का अर्थ यह भी नहीं है कि शराब पीना हर स्थिति में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति की चिकित्सकीय स्थिति और लागू नियमों को ध्यान में रखा जाता है।