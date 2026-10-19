सोशल मीडिया के जरिए गरबा के फर्जी पास बेचकर आरोपियों ने ठगे थे 8 लाख रुपए

जांच में सामने आया कि आरोपी पेशेवर तरीके से फर्जी इंस्टाग्राम आइडी चलाता था। मेटा विज्ञापनों के माध्यम से पेड विज्ञापन देकर खास इलाकों के लोगों को टार्गेट करता था। उसकी पोस्ट को शहर के करीब 40,000 लोगों ने देखा था। आरोपी इवेंट मैनेजमेंट के काम से जुड़ा होने के कारण चैटजीपीटी की मदद से विभिन्न गरबा आयोजनों के बारकोड और क्यूआर कोड वाले प्रोफेशनल दिखने वाले नकली पास तैयार करता था। फिर व्हाट्सएप पर 'वीर राजपूत' बनकर चैट करता और ग्राहकों का भरोसा जीतने के बाद म्यूल खातों के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाता था। खास बात यह है कि सांतेज थाने में मामला दर्ज होने की जानकारी होने के बावजूद आरोपी जोधपुर, बीकानेर और सीकर जैसी जगहों पर रहकर फर्जी पास बेचने का सिलसिला जारी रखे हुए थे।