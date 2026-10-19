वडोदरा की पोर जीआइडीसी में 42 लाख का 8,136 किलो संदिग्ध घी जब्त

वडोदरा. खाद्य एवं औषध नियमन प्रशासन, वडोदरा सर्कल की टीम ने दिवाली के त्योहार से पहले शहर की पोर जीआइडीसी स्थित ‘मैसर्स चालीसा फूड्स’ नामक खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कंपनी में छापा मारकर 42 लाख रुपए का 8,136 किलो संदिग्ध घी जब्त किया। घी के नमूने जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला में भेजे गए।

टीम ने नागरिक से मिली शिकायत और सूचना के आधार पर कार्रवाई की। टीम के अनुसार, दिवाली के दौरान बाजार में आपूर्ति के लिए संदिग्ध घी की प्रोसेसिंग और पैकिंग की जा रही थी। अधिकारियों की सतर्कता से संदिग्ध घी की खेप बाजार में पहुंचने से पहले रोक दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के जिम्मेदार महेश ठेसिया की मौजूदगी में जांच की गई। इस दौरान स्टोरेज टैंक में रखा पैकिंग के लिए तैयार करीब 5,200 किलो खुला घी जब्त किया गया, इसकी अनुमानित कीमत 26 लाख रुपए है। इसके अलावा विभिन्न ब्रांडों के पैक में तैयार 2,936 किलो घी भी जब्त किया गया, इसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई गई।