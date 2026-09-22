Gujarat: अब गांव में ही लगेगी नारी अदालत, सुनी जाएगी महिलाओं की शिकायत

नारी अदालत के लिए चयनित पंचायतों में नर्मदा जिले की गरुडेश्वर और चीकदा, दाहोद की सिंगवड, लीमड़ी और कालिया, महीसागर की कोठंबा, छोटा उदेपुर की कदवाल, वाव-थराद की राधानेसड़ा, अरवल्ली की शामळपुर और बनासकांठा की जलोदा पंचायत शामिल हैं। इन सभी पंचायतों में महिला सरपंच हैं। गरुडेश्वर में सरोज वसावा, चीकदा में लता वसावा, सिंगवड में लिखी वोणिया, लीमड़ी में शीला मोरी, कालिया में पुष्पा मछार, कोठंबा में नीता पटेल, कदवाल में उजली राठवा, राधानेसड़ा में लक्ष्मी कोळी, शामळपुर में संगीता पटेल और जलोदा में गलबीचौधरी सरपंच हैं। ऐसे में महिला सरपंच की अगुवाई में नारी अदालत महिलाओं की समस्या को और भी गंभीरता से सुनेगी और समझेगी। पहल में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को सुनने के लिए स्थानीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है। महिलाओं की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन संस्था पंचायत, दोनों में महिला नेतृत्व एक ही मंच पर आएगा।