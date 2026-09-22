गुजरात में अब श्रेष्ठ स्वच्छ सरकारी कार्यालयों को मिलेगा सम्मान

अभियान में कार्यालयों को केवल सफाई कार्य किए जाने की रिपोर्ट नहीं देनी है, बल्कि उसके प्रभाव को भी दर्शाना होगा। पुरानी फाइलों और लंबित फाइलों में से कितना निस्तारण हुआ, कितना रेकॉर्ड वर्गीकृत किया गया, अनुपयोगी सामान हटाने के बाद कितनी जगह उपलब्ध हुई और कबाड़ के निस्तारण से कितनी राशि प्राप्त हुई इसका विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। सफाई कार्य के फोटोग्राफ तथा प्रमाण के साथ रिपोर्टिंग करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 30 जून की स्थिति को आधार बनाकर अभियान के दौरान हुई कार्रवाई तथा 17 अक्टूबरकी स्थिति के आंकड़े दर्ज करने होंगे।