Gujarat Murder: फैक्ट्री के 12 फीट गहरे गड्ढे से मिला पति का कंकाल, पत्नी और प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार

जब परिवार ने साफ कहा कि नंबर नहीं मिला तो पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराएंगे, तब आरोपियों पर दबाव बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने जिग्नेश के भाई को घर बुलाकर हत्या करने की बात कबूल कर ली। इसके बाद परिवार तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और लिखित शिकायत दी। पुलिस जांच के दौरान जिग्नेश का शव दरेड क्षेत्र में एक फैक्ट्री के पास गड्ढे से बरामद किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिग्नेश और उसकी पत्नी पिछले सात साल से अलग रह रहे थे। दोनों की तीन बेटियां हैं। मृतक के भाई ने यह भी बताया कि जिग्नेश को शराब पीने की कोई आदत नहीं थी। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या की वजह समेत अन्य पहलुओं की पड़ताल जारी है।