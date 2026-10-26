निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में गिरने से दो मजदूरों की मौत, अन्य दो उपचाराधीन

Ahmedabad सोला गांव के तालाब के पास निर्माणाधीन 30 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में सोमवार को हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत स्थिर है। पंप हाउस में जांच का काम चल रहा था, तभी एक कर्मचारी का पैर फिसल गया और वह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कुएं में गिर गया। उसे बचाने के लिए पहुंचे प्लांट के सुपरवाइजर और दो अन्य लोग भी कुएं में गिर गए।सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और चारों को बाहर निकाला। उन्हें सोला सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान साइट इंचार्ज मनोज और वेल्डर अभिषेक की मौत हो गई।