Rajasthan Tourism: पुष्कर मेला घूमने का बना रहे हैं प्लान ? इन 10 टूरिस्ट प्लेस पर जाना न भूलें, मोह लेंगे आपका मन

यह पवित्र झील हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। मान्यता है कि यहां पवित्र जल में स्नान और श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष मिलता है। इस झील के 52 घाटों के आसपास कई मंदिर हैं। शाम के समय घंटियों के बजने से एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। यह एक शांत और सुंदर स्थान है जो अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है।