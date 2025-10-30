Pushkar Viral Girl: मोनालिसा के बाद पुष्कर मेले में दिखी ‘नागिन जैसी आंखों वाली लड़की,’ सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल

पुष्कर मेले की वायरल गर्ल सुमन (फोटो- सोशल मीडिया)
अजमेर। प्रयागराज के कुंभ मेले में अपनी आंखों और अदाओं से मशहूर हुई 'वायरल गर्ल मोनालिसा' के बाद अब राजस्थान के पुष्कर मेले से एक नया चेहरा सोशल मीडिया पर छा गया है। यह चेहरा 'सुमन कालबेलिया' का है, जिनकी 'नागिन जैसी आंखें' इन दिनों इंटरनेट पर सनसनी बन गई हैं।
सुमन का वीडियो पुष्कर मेले के दौरान शूट किया गया, जिसमें वह अपने पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रही हैं। सुमन मेले में 500 रुपये का एक माला बेचते भी नजर आईं। इस दौरान सुमन की मस्ती लोगों को खूब पसंद आ रही है। सुमन की नागिन जैसी आंखें, मीठी बोली, लहराती चूनरी और मस्ती भरे अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
सुमन का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। लोग सुमन की कुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा से तुलना कर रहे हैं। सुमन को कुछ लोग सोशल मीडिया पर 'पुष्कर की मोनालिसा' कहकर पुकार रहे हैं।
कुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की तरह ही सुमन की आंखें भी रहस्यमयी और आकर्षक दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दोनों की तस्वीरें जोड़कर तुलना की है। एक यूजर ने लिखा- 'पहले कुंभ की मोनालिसा ने दिल जीता, अब पुष्कर की सुमन कालबेलिया ने आग लगा दी।'
सुमन कालबेलिया राजस्थान की पारंपरिक लोक नृत्य कलाकार हैं, जो कालबेलिया समुदाय से आती हैं। उनका कहना है कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि लोग उनकी कला को पसंद कर रहे हैं। सुमन कहती हैं, 'अगर मेरी आंखों और नृत्य से राजस्थान की लोक संस्कृति को नई पहचान मिलती है, तो यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।'
सुमन ने बताया कि वह जैसलमेर में नृत्य करती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ा मंच नहीं मिला है। अगर उन्हें कोई बड़ा मंच मिलता है या किसी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है तो वह जरूर ट्राई करेंगी।
गौरतलब है कि कुंभ मेले की मोनालिसा को फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उनके एक्सप्रेशन देखकर अपनी फिल्म में काम का मौका दिया। अब सुमन के फैंस भी सोशल मीडिया पर यही उम्मीद जता रहे हैं कि उन्हें बॉलीवुड या ओटीटी में पहचान मिले।
