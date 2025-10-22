Indian Railways: अजमेर से 11 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन, यात्रियों का सफर हुआ आसान, जानें पूरा शेड्यूल

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर। राजस्थान से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने दीपावली, छठ पूजा और त्योहारों पर अतिरिक्त यात्री भार के चलते आज अजमेर से 11 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है।
इनमें हिसार-वलसाड स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 20:00 बजे, अजमेर- भिवानी स्पेशल अजमेर स्टेशन से 5:30 बजे, जयपुर-मैसूर स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 6:10 बजे, साबरमती-हरिद्वार स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 16:00 बजे, साबरमती-पटना अजमेर स्टेशन पर 1:55 बजे, शकूरबस्ती-ओखा स्पेशलअजमेर स्टेशन पर 21:20 बजे पर संचालित की गई।
अजमेर-सोलापुर स्पेशल अजमेर स्टेशन से 9:00 बजे, जयपुर -बांद्रा टर्मिनस स्पेशल अजमेर स्टेशन से 18:05 बजे, साबरमती -बेगूसराय अजमेर स्टेशन पर 21:00 बजे, बेगूसराय -साबरमती अजमेर स्टेशन पर 19:05 बजे, मदार जंक्शन-रोहतक स्पेशल मदार जंक्शन से 4:30 बजे संचालित की गई।
गाड़ी संख्या 09483, साबरमती-मुजफ्फरपुर अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा 25 अक्टूबर (04 ट्रिप) साबरमती से 23:30 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 07:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09484, मुजफ्फरपुर-साबरमती अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा 24 स 27 अक्टूबर (04 ट्रिप) 10:30 बजे प्रस्थान कर 22:00 साबरमती पहुंचेगी।
यह मेहसाणा, पालनपुर, आबूरोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सीवान, छपरा, सोनपुर और हाजीपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
