Pushkar Mela: 25 लाख रुपए का 600 KG का भैंसा बना पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र, रोजाना 2500 रुपए की लेता है खुराक

पशुपालन विभाग की गणना के अनुसार रविवार दोपहर तक मेला मैदान में पहुंचे 3201 पशुओं में सर्वाधिक 2102 घोड़े व 917 ऊंट पहुंचे हैं। पशु पालन विभाग की चिकित्सा टीमें धोरों में घूमकर व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। पिछले दिनों से बढ रही ऊंटों की आवक अब कम हो गई है। रविवार से धोरों में अश्व वंश की आवक तेजी से बढी है। यह क्रम पुष्कर मेले तक चलेगा। हालांकि फिलहाल पशुपालन विभाग की ओर से अधिकृत रूप से पशुओं की खरीदारी रिकॉर्ड पर नहीं ली गई है लेकिन धोरों में ऊंट पालक खरीदारी करने लगे हैं।