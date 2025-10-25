Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले की शान बनी 1 करोड़ की ‘नगीना’, होती है शाही देखभाल, बटोर रही सुर्खियां

पशु विशेषज्ञों के अनुसार नगीना की चाल बेहद संतुलित है। उसकी गर्दन की लचक, मांसपेशियों की बनावट और चाल की लय उसे अन्य घोड़ियों से अलग पहचान देती है।

Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Oct 25, 2025

Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेले में आई 'नगीना' घोड़ी। फोटो- पत्रिका

अजमेर। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला इस बार एक खास मेहमान की वजह से सुर्खियों में है। यह मेहमान है 'नगीना' नाम की बेशकीमती घोड़ी, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। अपनी शानदार चाल, आकर्षक कद-काठी और सौंदर्य से यह घोड़ी मेले में आए देशभर के पशुप्रेमियों और व्यापारियों का ध्यान खींच रही है।

पंजाब के भटिंडा की शान

नगीना पंजाब के भटिंडा की शान है, जिसे गोरा भाई पिछले कई वर्षों से पुष्कर मेले में लेकर आ रहे हैं। इस बार वे अपने साथ 10 उम्दा नस्ल के घोड़े-घोड़ियां लाए हैं, जिनमें नगीना सबसे कीमती और चर्चित है। गोरा भाई बताते हैं कि नगीना मशहूर घोड़े ‘दिलबाग’ की बेटी है, जिसने देशभर के कई हॉर्स शो में खिताब जीते हैं। नगीना अब तक पांच राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रह चुकी है और मात्र 31 महीने की उम्र में अपनी नस्ल की सर्वश्रेष्ठ घोड़ियों में गिनी जाती है।

चाल बेहद संतुलित

पशु विशेषज्ञों के अनुसार नगीना की चाल बेहद संतुलित है। उसकी गर्दन की लचक, मांसपेशियों की बनावट और चाल की लय उसे अन्य घोड़ियों से अलग पहचान देती है। उसकी ऊंचाई 63 से 65 इंच के बीच है, जो मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों में दुर्लभ मानी जाती है।

नगीना की देखभाल किसी राजसी ठाठ से कम नहीं। उसके लिए 7 से 8 लोगों की टीम चौबीसों घंटे तैनात रहती है। उसे उच्च गुणवत्ता वाला चारा, सूखे मेवे और विशेष सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। गोरा भाई बताते हैं कि उसे रोजाना तीन बार दाना दिया जाता है और नियमित राइडिंग कराई जाती है, ताकि उसकी चाल और फिटनेस बनी रहे।

परिवार का हिस्सा

गोरा भाई का कहना है कि नगीना उनके परिवार का हिस्सा है और उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में वर्षों की मेहनत लगी है। इस वर्ष पुष्कर मेले में प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की उन्होंने सराहना की और कहा कि बेहतर प्रबंधन से पशुपालकों और आगंतुकों दोनों को सुविधा मिल रही है। नगीना फिलहाल मेले की सबसे आकर्षक और चर्चित घोड़ी बन चुकी है।

Published on:

25 Oct 2025 09:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले की शान बनी 1 करोड़ की 'नगीना', होती है शाही देखभाल, बटोर रही सुर्खियां

