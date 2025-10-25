Pushkar Mela 2025: पुष्कर मेले की शान बनी 1 करोड़ की ‘नगीना’, होती है शाही देखभाल, बटोर रही सुर्खियां

नगीना पंजाब के भटिंडा की शान है, जिसे गोरा भाई पिछले कई वर्षों से पुष्कर मेले में लेकर आ रहे हैं। इस बार वे अपने साथ 10 उम्दा नस्ल के घोड़े-घोड़ियां लाए हैं, जिनमें नगीना सबसे कीमती और चर्चित है। गोरा भाई बताते हैं कि नगीना मशहूर घोड़े ‘दिलबाग’ की बेटी है, जिसने देशभर के कई हॉर्स शो में खिताब जीते हैं। नगीना अब तक पांच राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रह चुकी है और मात्र 31 महीने की उम्र में अपनी नस्ल की सर्वश्रेष्ठ घोड़ियों में गिनी जाती है।