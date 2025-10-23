पुष्कर मेला: एक लाख टन बालू से बनी वीर तेजाजी की सैंड आर्ट बनी आकर्षण का केंद्र, इस बार मेले में पहली बार होने जा रहा ऐसा

पुष्कर नए मेला मैदान में गनाहेडा के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत द्वारा एक माह की मेहनत से एक लाख टन बालू मिट्टी से बनाई गई गोरक्षक वीर तेजाजी की 51 फीट ऊंची व 60 फीट चौड़ी प्रतिकृति आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। इसे बनाने में जेसीबी मशीन से मिट्टी के ढेर लगाए गए।