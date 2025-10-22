Pushkar Mela 2025: पुष्कर पशु मेले की शुरुआत, डिजिटल हाईटेक हुआ, कैमल सफारी मन को भाई

पशु मेला अनौपचारिक रूप से शुरू होते ही नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा के आदेश पर बुधवार को अंबडेकर उद्यान से बालाजी मार्केट, राजकीय अस्पताल के बाहर एवं नेहरु उद्यान के सामने सड़क किनारे फुटपाथ पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने भेदभाव से कार्रवाई के आरोप भी लगाए। वहींपुष्कर के रेतीलें धोरों में कैमल सफारी यहां पर आए विदेशी पर्यटकों के मन को भाने लगी है। पर्यटकों ने ना केवल कैमल सफारी का लुत्फ उठाया बल्कि मेले के नजारे भी कैमरे में कैद किए।