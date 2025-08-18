Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

RPSC: कल से शुरू होगी 6500 पदों पर भर्ती, जानें आयु सीमा, एग्जाम पैटर्न और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

Govt Jobs 2025: यह भर्ती 10 सब्जेक्ट में की जाएगी जिनमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती शामिल हैं।

अजमेर

Akshita Deora

Aug 18, 2025

RPSC
RPSC (Image Source: Patrika)

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (Senior Teacher) के 6500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। जिसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 19 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक चलेगी।

ये होंगे सब्जेक्ट

यह भर्ती 10 सब्जेक्ट में की जाएगी जिनमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती शामिल हैं। अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सब्जेक्ट सलेक्ट कर सकेंगे।

ये रहेगी आयु सीमा

अधिकतर सब्जेक्ट के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। वहीं सिंधी और गुजराती सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स को 3 साल की विशेष छूट दी जाएगी क्योंकि इन विषयों में पिछली बार 2013 में ही भर्तियां निकली थीं।

जान लें फीस

जनरल / ओबीसी / EWS: 600 रुपए

SC / ST / MBC / दिव्यांग : 400 रुपए

ऐसे होगा चयन

चयन 3 चरणों में होगा:

लिखित परीक्षा
मेरिट लिस्ट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ये रहेगा एग्जाम पैटर्न

1st पेपर: (200 नंबर का) – राजस्थान की GK, करंट अफेयर्स, शैक्षिक मनोविज्ञान आदि
2nd पेपर: (300 अंक) रिलेटेड सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड।

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 19 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

Updated on:

18 Aug 2025 02:51 pm

Published on:

18 Aug 2025 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC: कल से शुरू होगी 6500 पदों पर भर्ती, जानें आयु सीमा, एग्जाम पैटर्न और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

