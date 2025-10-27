Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

कार में महिला मित्र के साथ जा रहे युवक से मारपीट, महिला से अश्लीलता

जनाना अस्पताल के निकट कार सवार युवक व उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट कर अश्लीलता करने व लूटपाट का मामला सामने आया है।

अजमेर

kamlesh sharma

Oct 27, 2025

अजमेर। जनाना अस्पताल के निकट कार सवार युवक व उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट कर अश्लीलता करने व लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया।

पुलिस के अनुसार वैशालीनगर, आरपीएससी कॉलोनी हाल जनाना अस्पताल रोड अरावली अपार्टमेंट निवासी शकील अहमद ने रिपोर्ट दी कि करीब 2-3 साल से लोहागल में योगी रिसोर्ट का संचालन कर रहा है। वह 24 अक्टूबर की रात साढ़े 12 बजे अपनी कार से महिला मित्र के साथ होटल से अरावली अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। जनाना हॉस्पिटल से आगे और फोरेंसिक साइंस लैब से पहले उसकी कार के सामने से और पीछे से दो एसयूमवी कार, दो मोटरसाइकिल पर 15-20 लोग आए। उसकी गाड़ी के आगे-पीछे वाहन खड़े करके उसको चारों तरफ से घेर लिया।

फिर उसको बोला कि उसने साइड क्यों नहीं दी जबकि वह काफी समय से हार्न दे रहे हैं। तब उसने सुनाई नहीं देने की बात कहते हुए कहा कि वह कार साइड में ही चला रहा था। इसके बाद उसकी महिला दोस्त के साथ मारपीट व अभद्रता शुरू कर दी। आरोपियों ने उसको अपशब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकी दी।

कार में तोड़फोड़, युवक से मारपीट

पीड़ित शकील अहमद ने बताया कि आरोपियों ने उसके साथ में बुरी तरह से मारपीट करते हुए कार का साइड ग्लास तोड़ दिया। फिर उसकी महिला मित्र के साथ अश्लील हरकते करते हुए उसके साथ मारपीट की। उसने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इसमें उसके कान का पर्दा फट गया जबकि नाक-आंख से खून बहने लगा।

इसके बाद कुल्हाड़ी से उसकी कार के ड्राइवर साइड के पीछे वाले टायर को फाड़ दिया। शकील अहमद ने बताया कि आरोपी उसके साथ मारपीट करते हुए गले में पहनी सोने की चैन व जेब से 40 हजार रुपए की नकदी निकालकर ले गए। पीड़ित ने बताया कि एक गाड़ी पर टैक्सी नम्बर थे जबकि गिरोह में जगदीश गुर्जर, गणेश गुर्जर व उसके साथ 15-20 अन्य युवक मौजूद थे।

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

