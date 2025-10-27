कार में महिला मित्र के साथ जा रहे युवक से मारपीट, महिला से अश्लीलता

पुलिस के अनुसार वैशालीनगर, आरपीएससी कॉलोनी हाल जनाना अस्पताल रोड अरावली अपार्टमेंट निवासी शकील अहमद ने रिपोर्ट दी कि करीब 2-3 साल से लोहागल में योगी रिसोर्ट का संचालन कर रहा है। वह 24 अक्टूबर की रात साढ़े 12 बजे अपनी कार से महिला मित्र के साथ होटल से अरावली अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। जनाना हॉस्पिटल से आगे और फोरेंसिक साइंस लैब से पहले उसकी कार के सामने से और पीछे से दो एसयूमवी कार, दो मोटरसाइकिल पर 15-20 लोग आए। उसकी गाड़ी के आगे-पीछे वाहन खड़े करके उसको चारों तरफ से घेर लिया।