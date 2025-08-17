RPSC Update : एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-उप निदेशक परीक्षा के प्रवेश पत्र आज होंगे अपलोड, RPSC के पढ़ें निर्देश

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि केंद्रों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना जरूरी होगा। मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट होने पर मूल मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा।