अजमेर

RPSC Update : एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-उप निदेशक परीक्षा के प्रवेश पत्र आज होंगे अपलोड, RPSC के पढ़ें निर्देश

RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-उप निदेशक परीक्षा-2024 के प्रवेश पत्र वेबसाइट और पोर्टल पर आज अपलोड होंगे। यह परीक्षा 20 अगस्त को होगी। RPSC के निर्देश पढ़ें।

अजमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 17, 2025

Ajmer Analyst cum Programmer-Deputy Director exam Admit cards uploaded today RPSC read instructions
फाइल फोटो पत्रिका

RPSC Update : राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-उप निदेशक परीक्षा-2024 का आयोजन 20 अगस्त को होगा। अजमेर जिला मुख्यालय पर सुबह 10 से 12 बजे तक प्रथम पेपर और दोपहर 3 से 5 बजे तक द्वितीय पेपर होगा।

ओएमआर शीट का पांचवां विकल्प भरना जरूरी

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट का पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रवेश पत्र रविवार को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि से इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व मिलेगा प्रवेश

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि केंद्रों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना जरूरी होगा। मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट होने पर मूल मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा।

Published on:

17 Aug 2025 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC Update : एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-उप निदेशक परीक्षा के प्रवेश पत्र आज होंगे अपलोड, RPSC के पढ़ें निर्देश

