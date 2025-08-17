Weather Update : मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट, राजस्थान में आज 28 जिलों में बारिश का Prediction

Weather Update : मानसून ट्रफ लाइन के शिफ्ट होने से राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर, जोधपुर, कोटा से होकर गुजर रही है। अगले कुछ दिन बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे, जिससे राजस्थान में अगले सप्ताह से बारिश बढ़ने की संभावना है। मौसम केन्द्र के Prediction के अनुसार अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून प्रदेश के अधिकांश भागों में सक्रिय रहने की संभावना है। इसके साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में बारिश का Prediction किया है। साथ ही मेघगर्जन, आकाशीय बिजली व 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।
मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में शनिवार को राज्य में अजमेर के किशनगढ़ में सबसे ज्यादा तीन इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं शनिवार को प्रदेश के सबसे गर्म जिले जैसलमेर, बीकानेर रहे। जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
राजधानी जयपुर में रविवार सुबह 9 बजे तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार धूप के साथ आसमान में बादल हैं। जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।