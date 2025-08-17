Weather Update : मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट, राजस्थान में आज 28 जिलों में बारिश का Prediction

Weather Update : मानसून ट्रफ लाइन के शिफ्ट होने से राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर, जोधपुर, कोटा से होकर गुजर रही है। अगले कुछ दिन बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे, जिससे राजस्थान में अगले सप्ताह से बारिश बढ़ने की संभावना है। मौसम केन्द्र के Prediction के अनुसार अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून प्रदेश के अधिकांश भागों में सक्रिय रहने की संभावना है। इसके साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में बारिश का Prediction किया है। साथ ही मेघगर्जन, आकाशीय बिजली व 20-30 KMPH की गति से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।