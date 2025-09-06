अजमेर में बारिश की तबाही: घरों में घुसा पानी, रात भर जागते रहे लोग; महिला बोली- साहब मेरा घर-चूल्हा-आटा सब डूब गया

अजमेर: भारी बारिश ने अजमेर शहर को दहला दिया। बोराज तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर और आसपास के इलाकों में पानी घुस गया। रात करीब 11.30 बजे लोग खाना खाकर आराम की तैयारी कर रहे थे कि अचानक पानी की तेज आवाज सुनाई दी। कुछ युवाओं को मोबाइल पर तालाब की पाल टूटने का मैसेज मिला। आनन-फानन में लोगों ने बच्चों और बुजुर्गों को उठाया, पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए और ऊपर कमरों व छतों पर शरण ली।