राजस्थान के अजमेर में देर रात आफत, तालाब की पाल टूटने से पूरा इलाका जलमग्न, बचने के लिए छतों पर चढ़े लोग

Ajmer News: अजमेर में बरसात के चलते दिनभर रिसती बोराज तालाब की पाल गुरुवार देर रात टूट गई। इससे वरुणसागर रोड-रावत नगर के समीप स्वास्तिक नगर जलमग्न हो गया। सड़कों और घरों में 5 से 8 फीट पानी भर गया।
जलभराव से बचने के लिए लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने नावों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लोगों को छतों से उतारकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। एहतियात के तौर पर पुलिस और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तेज बहाव के कारण कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए।
गुरुवार को झमाझम बरसात के कारण बोराज तालाब लबालब भर गया। इसकी पाल से पानी का रिसाव शुरू हो गया। वरुणसागर रोड-रावत नगर के समीप स्वास्तिक नगर में जलभराव से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। खेतों से होता हुआ पानी कॉलोनी की सड़कों-मकानों तक पहुंच गया। रात 11.45 बजे तालाब की पाल तेज धमाके से टूट गई। तालाब में भरे 20 से 30 फीट पानी ने समूची कॉलोनी को जलमग्न कर दिया।
पुलिस व प्रशासन ने फायसागर रोड पर पानी के तेज बहाव को देखते हुए यातायात पूरी तरह रोक दिया। ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हुई।
घरों में पानी घुसते ही लोग दहशत में आ गए। प्रशासन ने मुनादी कर लोगों को छतों पर चढ़ने को कहा। एडीएम गजेंद्र सिंह राठौड़, तहसीलदार ओमसिंह, सरपंच लाल सिंह रावत, सहित पुलिसकर्मी और अन्य अधिकारी रेसक्यू ऑपरेशन में जुट गए। एसडीआरएफ की टीम ने जेसीबी, नावों से लोगों को छतों से नीचे उतारा।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने देर रात जिला कलक्टर को लोकबंधु से बोराज तालाब के बारे में जानकारी ली। क्षेत्र में पानी भराव की स्थिति में आमजन को शिफ्ट करने, भोजन, पानी व दवा की उपलब्धता और शेल्टर होम में व्यवस्था के निर्देश दिए।