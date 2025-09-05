राजस्थान के अजमेर में देर रात आफत, तालाब की पाल टूटने से पूरा इलाका जलमग्न, बचने के लिए छतों पर चढ़े लोग

गुरुवार को झमाझम बरसात के कारण बोराज तालाब लबालब भर गया। इसकी पाल से पानी का रिसाव शुरू हो गया। वरुणसागर रोड-रावत नगर के समीप स्वास्तिक नगर में जलभराव से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। खेतों से होता हुआ पानी कॉलोनी की सड़कों-मकानों तक पहुंच गया। रात 11.45 बजे तालाब की पाल तेज धमाके से टूट गई। तालाब में भरे 20 से 30 फीट पानी ने समूची कॉलोनी को जलमग्न कर दिया।