Ajmer Crime: परीक्षा में कम अंक आने पर शिक्षक ने छात्र को पीटा, न्याय की मांग पर धरने पर बैठी मां, जानें पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्चे की मां ने गुरुवार को स्कूल गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया है। पीड़ित छात्र की मां ने जब तक आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरने से हटने से इनकार कर दिया। छात्र की मां ने कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी है।