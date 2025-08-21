Ajmer Crime: परीक्षा में कम अंक आने पर शिक्षक ने छात्र को पीटा, न्याय की मांग पर धरने पर बैठी मां, जानें पूरा मामला

अजमेर जिले के भिनाय थाना क्षेत्र के नागोला गांव में 10वीं के छात्र से मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। मासिक टेस्ट में कम अंक आने पर शिक्षक ने छात्र की गुस्से में पिटाई कर दी जिससे छात्र को गंभीर चोटें आई। घटना को लेकर छात्र के परिजन अब न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्चे की मां ने गुरुवार को स्कूल गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया है। पीड़ित छात्र की मां ने जब तक आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरने से हटने से इनकार कर दिया। छात्र की मां ने कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी है।
धरने के चलते अब यह मामला शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आरोपी शिक्षक पर तुरंत कार्रवाई नही होने से ग्रामीणों और परिजनों में रोष है वहीं पीड़ित छात्र अब तक सदमे में है।
इस बीच स्कूल प्रबंधन ने माना है कि शिक्षक ने गलती स्वीकार कर ली है और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है। पुलिस ने पीड़ित छात्र का मेडिकल कराकर जांच रिपोर्ट सुरक्षित रखी है। अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।