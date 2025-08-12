Ajmer: दरगाह इलाके में ठहरे महाराष्ट्र के गौ तस्करों को तेलंगाना पुलिस ने दबोचा, ट्रांजिट रिमांड पर लिया

अजमेर. तेलंगाना पुलिस ने महाराष्ट्र, नांदेड़ के 7 कुयात गौ-तस्कर को अजमेर की दरगाह थाना पुलिस की मदद से दबोचा है। गिरोह बीते कुछ दिन से दरगाह इलाके के होटल में ठहरे हुए थे। गिरोह चोरी के गौ-वंश तस्करी करते हैं। तेलंगाना पुलिस ने अजमेर में पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेशकर ट्रांजिट रिमांड पर लिया है।
तेलंगाना कैडर के प्रशिक्षु आईपीएस राजेश मीणा के नेतृत्व में निर्मल जिले के मुधोल थाने की टीम मुखबिर की सूचना पर अजमेर पहुंची। तेलंगाना पुलिस ने दरगाह थाना पुलिस की मदद से होटल में ठहरे महाराष्ट्र नांदेड़ जिले के 7 जनों को डिटेन किया। पूछताछ के बाद आरोपियों को तेलंगाना के मुधोल थाने में गौवंश चोरी व गौ तस्करी के दर्ज प्रकरण में गिरतार कर लिया। आरोपियों का सोमवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया।
पड़ताल में सामने आया कि गौ तस्कर गत 7 अगस्त को महाराष्ट्र के नांदेड से अजमेर पहुंचे थे। तेलंगाना पुलिस को गिरोह के अजमेर दरगाह इलाके में लोकेशन मिली। सूचना पर दरगाह थाना पुलिस ने 10 अगस्त रात को कार्रवाई करते होटल से 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया।
पुलिस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ शिवाजीनगर लेबर कॉलोनी निवासी सैयद सोहेल (33), मोहमद नासिर (34) सैयद अकरम (28), सैयद शोएब (33), सैयद फैजान (24), शेख मुर्तुजा (37), नांदेड़ देगलूर नाका निवासी शेख ज़मीर (28) गिरफ्तार किया।
तेलंगाना पुलिस की सूचना पर महाराष्ट्र नांदेड़ के 7 जनों को दरगाह इलाके से डिटेन किया था। सातों आरोपी गौ तस्करी में वांछित है। लक्ष्मणराम, सीओ दरगाह