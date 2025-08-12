12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: दरगाह इलाके में ठहरे महाराष्ट्र के गौ तस्करों को तेलंगाना पुलिस ने दबोचा, ट्रांजिट रिमांड पर लिया

तेलंगाना पुलिस ने महाराष्ट्र, नांदेड़ के 7 कुयात गौ-तस्कर को अजमेर की दरगाह थाना पुलिस की मदद से दबोचा है। गिरोह बीते कुछ दिन से दरगाह इलाके के होटल में ठहरे हुए थे।

अजमेर

Anand Prakash Yadav

Aug 12, 2025

अजमेर. तेलंगाना पुलिस ने महाराष्ट्र, नांदेड़ के 7 कुयात गौ-तस्कर को अजमेर की दरगाह थाना पुलिस की मदद से दबोचा है। गिरोह बीते कुछ दिन से दरगाह इलाके के होटल में ठहरे हुए थे। गिरोह चोरी के गौ-वंश तस्करी करते हैं। तेलंगाना पुलिस ने अजमेर में पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेशकर ट्रांजिट रिमांड पर लिया है।

मुखबिर से मिली लोकेशन पर मारा छापा

तेलंगाना कैडर के प्रशिक्षु आईपीएस राजेश मीणा के नेतृत्व में निर्मल जिले के मुधोल थाने की टीम मुखबिर की सूचना पर अजमेर पहुंची। तेलंगाना पुलिस ने दरगाह थाना पुलिस की मदद से होटल में ठहरे महाराष्ट्र नांदेड़ जिले के 7 जनों को डिटेन किया। पूछताछ के बाद आरोपियों को तेलंगाना के मुधोल थाने में गौवंश चोरी व गौ तस्करी के दर्ज प्रकरण में गिरतार कर लिया। आरोपियों का सोमवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: इस जिले में पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक तस्कर की मौत; एक घायल
भरतपुर
Encounter in Deeg

7 अगस्त को आए थे अजमेर

पड़ताल में सामने आया कि गौ तस्कर गत 7 अगस्त को महाराष्ट्र के नांदेड से अजमेर पहुंचे थे। तेलंगाना पुलिस को गिरोह के अजमेर दरगाह इलाके में लोकेशन मिली। सूचना पर दरगाह थाना पुलिस ने 10 अगस्त रात को कार्रवाई करते होटल से 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया।

इनको किया गिरफ्तार

पुलिस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ शिवाजीनगर लेबर कॉलोनी निवासी सैयद सोहेल (33), मोहमद नासिर (34) सैयद अकरम (28), सैयद शोएब (33), सैयद फैजान (24), शेख मुर्तुजा (37), नांदेड़ देगलूर नाका निवासी शेख ज़मीर (28) गिरफ्तार किया।

इनका कहना है…

तेलंगाना पुलिस की सूचना पर महाराष्ट्र नांदेड़ के 7 जनों को दरगाह इलाके से डिटेन किया था। सातों आरोपी गौ तस्करी में वांछित है। लक्ष्मणराम, सीओ दरगाह

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में गोभक्तों ने पकड़ा गोवंश से भरा ट्रक, ड्राइवर हुआ फरार, लगाई आग, अफरा-तफरी मची
भीलवाड़ा
Bhilwara Cow Devotees Caught a Truck Full of Cattle Driver Absconded Truck on Fire

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 01:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: दरगाह इलाके में ठहरे महाराष्ट्र के गौ तस्करों को तेलंगाना पुलिस ने दबोचा, ट्रांजिट रिमांड पर लिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.