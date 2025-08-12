Ajmer: दरगाह इलाके में ठहरे महाराष्ट्र के गौ तस्करों को तेलंगाना पुलिस ने दबोचा, ट्रांजिट रिमांड पर लिया

तेलंगाना कैडर के प्रशिक्षु आईपीएस राजेश मीणा के नेतृत्व में निर्मल जिले के मुधोल थाने की टीम मुखबिर की सूचना पर अजमेर पहुंची। तेलंगाना पुलिस ने दरगाह थाना पुलिस की मदद से होटल में ठहरे महाराष्ट्र नांदेड़ जिले के 7 जनों को डिटेन किया। पूछताछ के बाद आरोपियों को तेलंगाना के मुधोल थाने में गौवंश चोरी व गौ तस्करी के दर्ज प्रकरण में गिरतार कर लिया। आरोपियों का सोमवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया।