Ajmer Crime : अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को किया ब्लैकमेल, ​फिर पिता ने उठाया ये कदम

अजमेर के आदर्शनगर थाना पुलिस ने पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया। थानाप्रभारी छोटेलाल ने बताया कि पीड़ित पिता ने रिपोर्ट दी कि 8वीं कक्षा में अध्ययनरत उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी नसीराबाद ककलाना निवासी लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। आरोपी उसकी पुत्री को उसकी अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है।