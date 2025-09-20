Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer Crime : अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को किया ब्लैकमेल, ​फिर पिता ने उठाया ये कदम

Ajmer Crime : अजमेर में आठवीं कक्षा की छात्रा के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को धमका कर बलात्कार का प्रयास किया। फिर पीड़िता के पिता ने उठाया ये कदम।

अजमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 20, 2025

Ajmer Crime student obscene photos viral threat blackmailed her father took this step
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Ajmer Crime : अजमेर में आठवीं कक्षा की छात्रा के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को धमका कर बलात्कार का प्रयास किया।

अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी

अजमेर के आदर्शनगर थाना पुलिस ने पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया। थानाप्रभारी छोटेलाल ने बताया कि पीड़ित पिता ने रिपोर्ट दी कि 8वीं कक्षा में अध्ययनरत उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी नसीराबाद ककलाना निवासी लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। आरोपी उसकी पुत्री को उसकी अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है।

Published on:

20 Sept 2025 10:07 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Crime : अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को किया ब्लैकमेल, ​फिर पिता ने उठाया ये कदम

