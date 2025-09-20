Ajmer Crime : अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को किया ब्लैकमेल, ​फिर पिता ने उठाया ये कदम

Ajmer Crime : अजमेर में आठवीं कक्षा की छात्रा के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को धमका कर बलात्कार का प्रयास किया।
अजमेर के आदर्शनगर थाना पुलिस ने पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया। थानाप्रभारी छोटेलाल ने बताया कि पीड़ित पिता ने रिपोर्ट दी कि 8वीं कक्षा में अध्ययनरत उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी नसीराबाद ककलाना निवासी लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। आरोपी उसकी पुत्री को उसकी अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है।
थाना प्रभारी छोटेलाल ने बताया कि आरोपी एक माह पहले उसकी नाबालिग पुत्री को जान से मारने की धमकी देकर जबरन साथ ले गया, जहां उसने उसकी बेटी के साथ बलात्कार का प्रयास किया। उसकी बेटी नहीं मानी तो आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।