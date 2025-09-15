Ajmer Accident : अजमेर में स्कूटी और बाइक में भिड़ंत, बुजुर्ग के सिर पर लगी गहरी चोट, मौत

Ajmer Accident : अजमेर में एक बड़ी दुर्घटना। अजमेर के फॉयसागर रोड पर बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। यह हादसा 13 सितंबर दोपहर करीब 2 बजे का था। सोमवार को हादसे का वीडियो सामने आया, जिसके बाद मृतक के बेटे ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। गंज थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
दुर्घटना में मृतक के बेटे कोटड़ा निवासी जितेंद्र साहू ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे उनके पिता दौलतराम होटल ग्रैंड जिनिया (59 वर्ष) के सामने फॉयसागर रोड से घर आ रहे थे। सामने से एक बस आ रही थी। बेटे ने आरोप लगाया कि तभी अचानक पीछे से स्कूटी सवार एकदम रॉन्ग साइड आ गया। इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि उसकी स्कूटी से उसके पिता की बाइक की भिड़ंत हो गई।
टक्कर के बाद पिता सिर के बल सड़क पर गिर गए और बेहोश हो गए। मौके पर उपस्थित लोगों ने तुरंत जेएलएन हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से फोन आने पर उसे घटना की जानकारी हुई। बेटे ने स्कूटी सवार पर बस के पीछे से एकदम रॉन्ग साइड में आकर एक्सीडेंट करने का आरोप लगाया है।
गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि जितेंद्र साहू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रविवार को ही शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। मामले में रविवार को मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ASI राजेंद्र प्रसाद इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं।