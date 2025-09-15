Ajmer Accident : अजमेर में स्कूटी और बाइक में भिड़ंत, बुजुर्ग के सिर पर लगी गहरी चोट, मौत

दुर्घटना में मृतक के बेटे कोटड़ा निवासी जितेंद्र साहू ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे उनके पिता दौलतराम होटल ग्रैंड जिनिया (59 वर्ष) के सामने फॉयसागर रोड से घर आ रहे थे। सामने से एक बस आ रही थी। बेटे ने आरोप लगाया कि तभी अचानक पीछे से स्कूटी सवार एकदम रॉन्ग साइड आ गया। इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि उसकी स्कूटी से उसके पिता की बाइक की भिड़ंत हो गई।