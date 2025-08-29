अजमेर खुशीराम हत्याकांड: इंसाफ की मांग को लेकर सड़क जाम, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव



ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हत्याकांड में अन्य संदिग्धों को बचा रही है और एफआईआर में दर्ज बिंदुओं के अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही। घटना स्थल से मिली लहूलुहान ओढ़नी की भी जांच नहीं की गई। परिजन कहते हैं कि गिरफ्तार आरोपी दीपक, जो 12वीं कक्षा का छात्र है, अकेले यह वारदात नहीं कर सकता और इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता है, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही।