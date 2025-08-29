Rajasthan Crime: महिला को सरकारी क्वार्टर में बुलाता थानेदार, एक साल तक किया रेप, SP के बाद अब IG ने लिया बड़ा एक्शन

महिला ने बताया कि कुछ समय बाद महिला की भैंस फिर से चोरी हो गई। दूसरी बार जब वह शिकायत लेकर थाना प्रभारी के पास पहुंची तो उसने दोबारा भैंस दिलाने का झांसा देकर रेप किया। बाद में झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उसे भगा दिया। जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस अधीक्षक से की। एसपी की शिकायत के अनुसार थानाधिकारी पर मामला दर्ज कराया गया साथ ही पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया।