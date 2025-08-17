Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

किशनगढ़ हत्याकांड: BJP नेता ने प्रेमिका के इशारे पर पत्नी की हत्या कराई, 2 साल से रिलेशन, साथ रहने को डाल रही थी दबाव

अजमेर जिले के किशनगढ़ में BJP नेता रोहित सैनी ने प्रेमिका रितु सैनी के साथ मिलकर पत्नी संजू की हत्या की। मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता दो साल से रिलेशन में था।

अजमेर

Arvind Rao

Aug 17, 2025

Kishangarh Murder Case
Kishangarh Murder Case (Patrika Photo)

अजमेर: किशनगढ़ में भाजपा नेता रोहित सैनी द्वारा अपनी पत्नी संजू सैनी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस हत्या की साजिश उसकी प्रेमिका रितु सैनी के साथ मिलकर रची गई थी।


एडिशनल एसपी (ग्रामीण) दीपक कुमार ने बताया कि शिवाजी नगर किशनगढ़ निवासी रितु सैनी (25) को गिरफ्तार कर लिया गया है। रितु तलाकशुदा है और एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका है। उसकी चार साल की एक बेटी भी है। जांच में सामने आया कि रितु और रोहित पिछले दो साल से रिलेशन में थे। रितु लगातार रोहित पर दबाव बना रही थी कि जब तक वह पत्नी को नहीं छोड़ेगा, तब तक साथ नहीं रहेगी। इसी कारण पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए वह उसे उकसा रही थी।

संजू के गले पर चाकू से हमला


हत्या की वारदात 10 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन हुई। रोहित और उसकी पत्नी संजू, ससुराल रलावता गांव से लौट रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे सिलोरा गांव पहुंचने से पहले ही बदमाशों ने उनकी बाइक रोक ली और झूठी लूट की कहानी रचते हुए संजू के गले पर चाकू से हमला कर दिया। घायल संजू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मेडिकल में हुआ खुलासा


पहले रोहित ने पुलिस को बताया कि दो युवक लूटपाट के इरादे से आए थे, लेकिन जब उसका मेडिकल हुआ तो शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस को शक तब गहराया जब घटना स्थल से संजू का सोने का मंगलसूत्र बरामद हुआ। यदि बदमाश लूट के इरादे से आए थे, तो वे मंगलसूत्र क्यों छोड़ जाते?


दो साल से थे रिलेशन में


रोहित और रितू दो साल से रिलेशन में थे। घरवालों को पता भी चल गया था। बात करने के लिए रोका था, लेकिन चोरी छिपे मिल रहे थे। हालांकि, हत्या के समय रितु सैनी मौके पर नहीं थी। लेकिन प्लानिंग करने में शामिल थी।


पूछताछ के बाद सच उगला


इसके बाद जब रोहित से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब सच उगल दिया। उसने कबूला कि साथी रवि और एक नाबालिग के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। लूट जैसी दिखने वाली यह वारदात दरअसल पत्नी की हत्या का प्लान था। पुलिस ने रोहित और रवि को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाबालिग को डिटेन किया गया। रोहित और संजू की शादी 2018 में हुई थी और उनकी चार साल की बेटी है।

Updated on:

17 Aug 2025 08:26 am

Published on:

17 Aug 2025 08:25 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / किशनगढ़ हत्याकांड: BJP नेता ने प्रेमिका के इशारे पर पत्नी की हत्या कराई, 2 साल से रिलेशन, साथ रहने को डाल रही थी दबाव

