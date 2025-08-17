किशनगढ़ हत्याकांड: BJP नेता ने प्रेमिका के इशारे पर पत्नी की हत्या कराई, 2 साल से रिलेशन, साथ रहने को डाल रही थी दबाव



एडिशनल एसपी (ग्रामीण) दीपक कुमार ने बताया कि शिवाजी नगर किशनगढ़ निवासी रितु सैनी (25) को गिरफ्तार कर लिया गया है। रितु तलाकशुदा है और एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका है। उसकी चार साल की एक बेटी भी है। जांच में सामने आया कि रितु और रोहित पिछले दो साल से रिलेशन में थे। रितु लगातार रोहित पर दबाव बना रही थी कि जब तक वह पत्नी को नहीं छोड़ेगा, तब तक साथ नहीं रहेगी। इसी कारण पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए वह उसे उकसा रही थी।