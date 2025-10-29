Ajmer: दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल पंप के टैंक का पेट्रोल पहुंचा तो मचा हड़कंप, पावर कट कर दुकानें खाली कराई

नसीराबाद रोड, बिहारीगंज 10 नबर पेट्रोल पंप पर मंगलवार को अंडरग्राउंड टैंक में लीकेज की सूचना पर टाटा पावर ने जनहित में भजनगंज फीडर की विद्युत सप्लाई बंद की। जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि भजनगंज, अंगिरानगर, लापड़िया मोहल्ला, होली फैमिली हॉस्पिटल, हनुमान नगर, सात पीपली बालाजी मंदिर, बिहारीगंज एवं पेट्रोल पंप के आसपास विद्युत सप्लाई बंद की गई। रात्रि 8.30 बजे पेट्रोल पंप एवं आस पास के क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में विद्युत आपूर्ति बहाल की गई। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम अग्नि शमन विभाग के निर्देशानुसार अन्य इलाकों में भी आपूर्ति बहाल की जाएगी।