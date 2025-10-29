Ajmer: दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल पंप के टैंक का पेट्रोल पहुंचा तो मचा हड़कंप, पावर कट कर दुकानें खाली कराई

अजमेर में पेट्रोल पंप के टैंक में रिसाव, बड़ा हादसा टला, पत्रिका फोटो
अजमेर. नसीराबाद रोड बिहारीगंज स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के टैंक में लीकेज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा। नगर निगम के तीन दमकल वाहन फॉम ड्रम के साथ तैनात किए गए। देर शाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कपनी की तकनीकी टीम ने पेट्रोल टैंक खाली करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान समूचे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करने के साथ ही आसपास की दुकानें भी खाली करवाई। प्रशासन की सजगता से बड़ा हादसा टल गया।
पेट्रोल पंप के पास ही श्री अनुप ऑप्टिकल, विराट मोबाइल की शॉप है। ऑप्टिकल की दुकान के बेसमेंट में पिछले दो दिन से पेट्रोल की गंध आ रही थी। मंगलवार सुबह दुकान संचालक तरुण प्रजापत ने दुकान खोली तो पेट्रोल की गंध का भभका आने पर उसने पंप कर्मियों को जानकारी दी। जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी हरकत में आए। प्रजापत की सजगता से बड़ा हादसा होने से टल गया।
पत्रिका पड़ताल में आया कि पंप कर्मचारी गत कुछ दिन से टैंक से पेट्रोल कम होने की समस्या से परेशान थे। चौबीस घंटे में 100 पॉइंट तक छीजत सामने आ रही थी। पप संचालक इंसाफ मोयल ने बताया कि सुबह पड़ोसी दुकानदार द्वारा लीकेज का संदेह जताने पर एचपीसीएल को सूचना दी थी। टैंक में करीब 12-13 हजार लीटर पेट्रोल था।
पुलिस प्रशासन ने पेट्रोल पप के आसपास की दुकानें खाली करवा दी। सूचना पर अर्जुनपुरा जागीर स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कपनी के प्लांट से तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सुरक्षा उपायों का जायजा लेने के पश्चात टैंक में मौजूद पेट्रोल निकालने की कवायद शुरू की। देर रात तक पेट्रोल टैंक खाली करवाने का काम जारी था।
पड़ताल में आया नवरंग ऑयल कपनी के पेट्रोल पप को छह माह पहले मेड़तासिटी निवासी आसिफ मोयल ने पूर्व मालिक से खरीदा था। दो दिन पहले 26 अक्टूबर को आसिफ ने पंप की विधिवत शुरुआत की थी।
नसीराबाद रोड, बिहारीगंज 10 नबर पेट्रोल पंप पर मंगलवार को अंडरग्राउंड टैंक में लीकेज की सूचना पर टाटा पावर ने जनहित में भजनगंज फीडर की विद्युत सप्लाई बंद की। जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि भजनगंज, अंगिरानगर, लापड़िया मोहल्ला, होली फैमिली हॉस्पिटल, हनुमान नगर, सात पीपली बालाजी मंदिर, बिहारीगंज एवं पेट्रोल पंप के आसपास विद्युत सप्लाई बंद की गई। रात्रि 8.30 बजे पेट्रोल पंप एवं आस पास के क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में विद्युत आपूर्ति बहाल की गई। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम अग्नि शमन विभाग के निर्देशानुसार अन्य इलाकों में भी आपूर्ति बहाल की जाएगी।
पंप के पेट्रोल टैंक में लीकेज की सूचना मिली थी। एचपीसीएल की टीम ने पेट्रोल टैंक को सुरक्षा मानकों को ध्यान रखते हुए खाली कर दिया है। जांच होने तक पंप से बिक्री रोक दी है।
मोनिका जाखड़, डीएसओ (प्रथम)
चश्में की दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल की गंध आ रही थी। पंप से ईंधन की बिक्री बंद करा तीन दमकल फॉम के ड्रम के साथ दोनों तरफ तैनात की गई। ताकि अप्रिय हालात को तत्काल संभाला जा सके।
गौरव तंवर, फायर ऑफिसर, नगर निगम, अजमेर
