Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल पंप के टैंक का पेट्रोल पहुंचा तो मचा हड़कंप, पावर कट कर दुकानें खाली कराई

अजमेर में बिहारीगंज स्थित पेट्रोल पंप के टैंक से पेट्रोल का रिसाव होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन की सजगता से बड़ा हादसा टल गया।

3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 29, 2025

Play video

अजमेर में पेट्रोल पंप के टैंक में रिसाव, बड़ा हादसा टला, पत्रिका फोटो

अजमेर. नसीराबाद रोड बिहारीगंज स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के टैंक में लीकेज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा। नगर निगम के तीन दमकल वाहन फॉम ड्रम के साथ तैनात किए गए। देर शाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कपनी की तकनीकी टीम ने पेट्रोल टैंक खाली करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान समूचे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करने के साथ ही आसपास की दुकानें भी खाली करवाई। प्रशासन की सजगता से बड़ा हादसा टल गया।

बेसमेंट में गंध से लीकेज का खुलासा

पेट्रोल पंप के पास ही श्री अनुप ऑप्टिकल, विराट मोबाइल की शॉप है। ऑप्टिकल की दुकान के बेसमेंट में पिछले दो दिन से पेट्रोल की गंध आ रही थी। मंगलवार सुबह दुकान संचालक तरुण प्रजापत ने दुकान खोली तो पेट्रोल की गंध का भभका आने पर उसने पंप कर्मियों को जानकारी दी। जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी हरकत में आए। प्रजापत की सजगता से बड़ा हादसा होने से टल गया।

100 पाइंट तक आ रही थी छीजत

पत्रिका पड़ताल में आया कि पंप कर्मचारी गत कुछ दिन से टैंक से पेट्रोल कम होने की समस्या से परेशान थे। चौबीस घंटे में 100 पॉइंट तक छीजत सामने आ रही थी। पप संचालक इंसाफ मोयल ने बताया कि सुबह पड़ोसी दुकानदार द्वारा लीकेज का संदेह जताने पर एचपीसीएल को सूचना दी थी। टैंक में करीब 12-13 हजार लीटर पेट्रोल था।

दुकानें खाली करवाईं

पुलिस प्रशासन ने पेट्रोल पप के आसपास की दुकानें खाली करवा दी। सूचना पर अर्जुनपुरा जागीर स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कपनी के प्लांट से तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सुरक्षा उपायों का जायजा लेने के पश्चात टैंक में मौजूद पेट्रोल निकालने की कवायद शुरू की। देर रात तक पेट्रोल टैंक खाली करवाने का काम जारी था।

दो दिन पहले पेट्रोल पंप का शुभारंभ

पड़ताल में आया नवरंग ऑयल कपनी के पेट्रोल पप को छह माह पहले मेड़तासिटी निवासी आसिफ मोयल ने पूर्व मालिक से खरीदा था। दो दिन पहले 26 अक्टूबर को आसिफ ने पंप की विधिवत शुरुआत की थी।

तीन घंटे बंद रही बिजली

नसीराबाद रोड, बिहारीगंज 10 नबर पेट्रोल पंप पर मंगलवार को अंडरग्राउंड टैंक में लीकेज की सूचना पर टाटा पावर ने जनहित में भजनगंज फीडर की विद्युत सप्लाई बंद की। जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि भजनगंज, अंगिरानगर, लापड़िया मोहल्ला, होली फैमिली हॉस्पिटल, हनुमान नगर, सात पीपली बालाजी मंदिर, बिहारीगंज एवं पेट्रोल पंप के आसपास विद्युत सप्लाई बंद की गई। रात्रि 8.30 बजे पेट्रोल पंप एवं आस पास के क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में विद्युत आपूर्ति बहाल की गई। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम अग्नि शमन विभाग के निर्देशानुसार अन्य इलाकों में भी आपूर्ति बहाल की जाएगी।

इनका कहना है…

पंप के पेट्रोल टैंक में लीकेज की सूचना मिली थी। एचपीसीएल की टीम ने पेट्रोल टैंक को सुरक्षा मानकों को ध्यान रखते हुए खाली कर दिया है। जांच होने तक पंप से बिक्री रोक दी है।
मोनिका जाखड़, डीएसओ (प्रथम)

चश्में की दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल की गंध आ रही थी। पंप से ईंधन की बिक्री बंद करा तीन दमकल फॉम के ड्रम के साथ दोनों तरफ तैनात की गई। ताकि अप्रिय हालात को तत्काल संभाला जा सके।
गौरव तंवर, फायर ऑफिसर, नगर निगम, अजमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल पंप के टैंक का पेट्रोल पहुंचा तो मचा हड़कंप, पावर कट कर दुकानें खाली कराई

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Government Order : पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री-खरीद पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी, आदेश जारी, अश्व पालक मायूस

Ajmer Pushkar Fair horses sale and purchase levied 5 percent GST an order has been issued
अजमेर

बागेश्वर धाम में समोसे की दुकान पर कढ़ाई में खौलते तेल में गिरा मासूम, राजस्थान से दर्शन करने गया परिवार

अजमेर

RPSC से बड़ा अपडेट, 9 साल बाद फिर से शुरू करेगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, इससे होगी शुरुआत

RPSC Big Update After 9 Years online Exams will Start
अजमेर

कार में महिला मित्र के साथ जा रहे युवक से मारपीट, महिला से अश्लीलता

Rajasthan Police
अजमेर

Pushkar Mela: 25 लाख रुपए का 600 KG का भैंसा बना पुष्कर मेले में आकर्षण का केंद्र, रोजाना 2500 रुपए की लेता है खुराक

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.