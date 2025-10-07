Ajmer Crime: आटे- साटे में हुई शादी, ससुराल भेजने की बात पर बवाल; चले लाठी-डंडे, 2 महिलाओं की मौत

झगड़े में 2 महिलाओं की मौत, मोर्चरी में रखे शव, पत्रिका फोटो
Ajmer Crime News: अजमेर शहर में एमडीएस यूनिवर्सिटी के पास कायड़ चौराहे पर देर रात आपसी झगड़े में सड़क खून से लाल हो गई। झगड़े में जमकर लाठी डंडे चले और दो महिलाओं की मौत हो गई वहीं कुछ अन्य लोग जख्मी हो गए। बंजारा समाज के लोगों में पारिवारिक विवाद के चलते हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।
अजमेर सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार देर रात करीब एक बजे बंजारा परिवार में झगड़ा हुआ। दो परिवारों में आटे- साटे में शादी हुई थी। किशनगढ़ से आए परिवार के सदस्यों और ससुराल पक्ष में विवाद को बाद झगड़े की स्थिति बन गई। परिवार के सदस्यों ने युवती को साथ भेजने का दबाव बनाया तो दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले।
बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते देर रात दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी- डंडे चले। मारपीट में दो महिलाओं को गंभीर चोटें आईं जिन्हे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की आज तड़के मौत हो गई। झगड़े में 5-6 अन्य लोगों के भी चोटें आई हैं।
सिविल लाइन पुलिस थाना पुलिस सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल के लिए भेजा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी भी दोनों पक्षों के लोग झगड़ते रहे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाबुझा कर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने घटना के संदर्भ में जांच शुरू कर दी है। पुलिस आज दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराएगी ।
