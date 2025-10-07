Ajmer Crime: आटे- साटे में हुई शादी, ससुराल भेजने की बात पर बवाल; चले लाठी-डंडे, 2 महिलाओं की मौत

Ajmer Crime News: अजमेर शहर में एमडीएस यूनिवर्सिटी के पास कायड़ चौराहे पर देर रात आपसी झगड़े में सड़क खून से लाल हो गई। झगड़े में जमकर लाठी डंडे चले और दो महिलाओं की मौत हो गई वहीं कुछ अन्य लोग जख्मी हो गए। बंजारा समाज के लोगों में पारिवारिक विवाद के चलते हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।