Ajmer News: आनासागर झील किनारे मिला महिला का शव, रोडवेज बस में जयपुर से अजमेर आई थी विवाहिता

महिला का शव आनासागर झील किनारे जेटी पर मिला। शव की तलाशी में रोडवेज बस का टिकट व डॉक्टर की पर्ची मिली।

Santosh Trivedi

Aug 24, 2025

ana sagar women
Photo- Patrika

अजमेर. आनासागर झील किनारे जेटी पर शनिवार को महिला का शव मिला। राहगीरों की सूचना पर क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने शव को झील से बाहर निकाला।

रोडवेज बस का टिकट व डॉक्टर की पर्ची मिली

क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस के हैड कांस्टेबल धर्मराज ने बताया कि 48 श्याम कॉलोनी निकट हरदेव कॉलोनी राम मंदिर बस स्टैंड सांगानेर बी-टू बाईपास जयपुर निवासी सरिता देवी (35) पत्नी गौरव गुप्ता शनिवार को रोडवेज बस से अजमेर पहुंची थी। महिला का शव आनासागर झील किनारे जेटी पर मिला। शव की तलाशी में रोडवेज बस का टिकट व डॉक्टर की पर्ची मिली। पर्ची में लिखे मृतका के पिता सुरेश अग्रवाल के फोन नंबर पर संपर्क कर पुलिस ने घटना की सूचना दी।

Published on:

24 Aug 2025 11:07 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer News: आनासागर झील किनारे मिला महिला का शव, रोडवेज बस में जयपुर से अजमेर आई थी विवाहिता

