Ajmer News: आनासागर झील किनारे मिला महिला का शव, रोडवेज बस में जयपुर से अजमेर आई थी विवाहिता

क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस के हैड कांस्टेबल धर्मराज ने बताया कि 48 श्याम कॉलोनी निकट हरदेव कॉलोनी राम मंदिर बस स्टैंड सांगानेर बी-टू बाईपास जयपुर निवासी सरिता देवी (35) पत्नी गौरव गुप्ता शनिवार को रोडवेज बस से अजमेर पहुंची थी। महिला का शव आनासागर झील किनारे जेटी पर मिला। शव की तलाशी में रोडवेज बस का टिकट व डॉक्टर की पर्ची मिली। पर्ची में लिखे मृतका के पिता सुरेश अग्रवाल के फोन नंबर पर संपर्क कर पुलिस ने घटना की सूचना दी।