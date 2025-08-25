Ajmer News: प्रथम विश्व युद्ध में तत्कालीन राजा मदनसिंह जीतकर लौटे किशनगढ़, इसी खुशी में भरने लगा बालाजी मेला

किशनगढ़ समेत आस-पास के 210 गांवों एवं शहरी क्षेत्र के लोग मेले में शामिल होते हैं और बालाजी महाराज के प्रसाद चढ़ाकर एवं दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। प्राचीन बालाजी मंदिर के महंत बनवारीलाल बृजेश कुमार अग्रावत ने बताया कि 5 सितम्बर को सुबह सवा 5 बजे महाआरती होगी और फिर दिनभर श्रद्धालु बालाजी के दर्शन करेंगे। वार्षिक मेले की महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक लहरिए की रस्म शाम साढ़े 5 बजे होगी और यह रस्म उपखंड अधिकारी निभाएंगे।